Investiții importante în comunele din Gorj

Vizită de lucru în județ. Edilii gorjeni împreună cu președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, au mers pe șantierele din Gorj. Runcu și Arcani au fost primele opriri. În ambele localități se execută lucrări importante pentru dezvoltarea comunităților.



‘După ce sâmbătă am fost alături de Adi Cîmpeanu la Runcu, unde se lucrează la asfaltarea drumurilor de interes local din satele Runcu, Valea Mare, Bâlta și Bâltișoara, duminică am fost alături de Dan Coiculescu, primarul localității Arcani. Și aici se fac investiții importante, confirmându-se zicala că „omul sfințește locul”.

Consolidarea, extinderea, supraetajarea și dotarea sediului primăriei; reabilitarea și modernizarea blocului de locuințe P+2; reabilitarea, modernizarea, consolidarea și dotarea centrului cultural al Văii Jaleșului – profesor Grigore Pupăză, precum și reconstruirea de la zero a Școlii gimnaziale din Arcani, o școală afectată foarte grav de ultimul cutremur, sunt doar câteva dintre investițiile făcute de actuala administrație.

Felicitări domnului primar Dan Coiculescu pentru toate proiectele realizate și mult succes în viitor”, a transmis Cosmin Popescu, președinte Consiliului Județean Gorj.

