Operațiunea „Pandurașul”: Prefectul de Gorj, pe urma gunoaielor

Așa cum ne-a obișnuit, prefectul de Gorj, Iulian Popescu, își continuă campania electorală în Târgu Jiu, cu filme de acțiune, de această dată în cartierul Pandurașul din Târgu Jiu, transformându-se în agent de mediu. Acesta motivează că a primit o sesizare că în zonă sunt abandonate gunoaie, dar nu a anunțat Primăria Târgu Jiu, ceea ce ar fi putut face din birou, prin telefon, ci s-a înființat la fața locului, având grijă să filmeze, să subtitreze și să posteze pe rețelele sociale. Ar fi interesant de știut ce măsuri a luat cu instituțiile din subordinera sa, care au lăsat să se ajungă în această situație.

Prefectul Iulian Popescu a descins la fața locului, pe muzică de acțiune și a pus echipa să-l filmeze în timp ce chema organe de control, precum Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor precum și Poliția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Judedețului Gorj, pentru a reclama Primăria Târgu Jiu.

„Vaaai, este incredibil ce se-ntâmplă aici!!! În acest moment trebuie să sunăm toate autoritățile responsabile, să vină imediat la fața locului și să constate acest dezastru ecologic. Domnul comandant, am sunat la Garda de Mediu, DSP-ul și DSV-ul, pentru că găsesc și cadavre de animale și aș vrea să vină și cineva de la Poliția Animalelor! (…) Instituțiile coordonate de primarul Marcel Romanescu, exact cei care ar trebui ca aceste nenorociri să nu se întâmple, ne sfidează, așa cum o fac de mulți ani” spune prefectul Iulian Popescu în postarea sa.

Trebuie precizat că exact acele instituții pe care le-a chemat prefectul Iulian Popescu și pe care le are în subordine, fiind reprezentantul Guvernului în teritoriu, sunt cele care ar trebui să ia măsuri permanent, pentru ca populația să nu-și facă un obicei din a arunca gunoaiele în locuri neamenajate special.

Primarul spune că prefectul „umblă din groapă-n groapă”

Primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, spune că prefectul caută prin gunoaie din motive de campanie electorală și că treaba lui este cu totul alta.

„Domnul prefect are singura problemă la nivelul Municipiului Târgu Jiu să caute gunoiul, în rest nu cred că mai are alte probleme. Știu că a chemat și Ministerul Mediului, știu că a dus și stații de monitorizare pe terenul unui cetățean care sesiza aceste aspecte. Eu cred că problemele județului Gorj sunt cu totul altele, legate de locurile de muncă, de ceea ce se întâmplă în Complexul Energetic Oltenia, cred că asta ar trebui să facă un prefect responsabil. Nu am pretenția de la domnul Iulian Popescu să fie un prefect responsabil, dar dânsul este într-o permanentă campanie electorală. Problemele acestea se pot rezolva și aducându-ni-se la cunoaștință. Acolo toată lumea din Târgu Jiu știe că e o problemă veche, cu o parte din reprezentanții anumitei comunități, care nu respectă normele de conduită morală și câte-o dată nici legală. S-au deplasar echipele de la Polaris acolo, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Jiu și se vor ridica acele gunoaie, dar am spus, sunt alte probleme mari pe care le are județul Gorj și pentru care ar trebui să se bată domnul prefect. Să meargă la București, nu să stea să umble din groapă-n groapă, așa cum procedează în acest moment.” a declarat primarul Marcel Romanescu la Radio Infinit.