Parcul Industrial Gorj încearcă de ani de zile să preia o hală dezafectată de la UM Sadu. „Simți că te izbești de un perete“

Conducerea Parcului Industrial Gorj încearcă, de mai mult timp, să preia o hală dezafectată de la Uzina Mecanică Sadu, care prezintă un interes mare din partea unor investitori, pentru redarea acesteia în circuitul economic. Dacă acest obiectiv va fi îndeplinit, s-ar putea face reabilitarea din Fondul Tranziție Justă.

Hala este năpădită de vegetație și nu s-a mai făcut nicio lucrare de de întreținere a acesteia. Parcul Industrial Gorj a făcut o lucrare de împrejmuire a clădirii, care este într-o avansată stare de degradare.

Eftemie Popescu, directorul Parcului Industrial Gorj, a spus că a făcut mai multe încercări, alături de conducerea Primăriei Bumbești Jiu, pentru preluarea halei, dar s-a lovit de un zid: „Îi doare în bască pe cei de la Uzina Mecanică Sadu de datoriile istorice. Nu au plătit zece bani contribuții la bugetul consolidat al statului, au fost radiate cu ocazia izbucnirii conflictului din Ucraina. La bugetul local au de achitat sume astronomice și îi doare în bască. Fiind sub protecția încadrării ca unitate strategică, nu sunt amenințați de nicio sancțiune, de obligația la plată, sau de punere sub executare silită. Din acest motiv, au fost trei încercări în patru ani. Mereu se aruncă pisica dintr-o parte a alta. Am fost de trei ori la Ministerul Economiei și, la un moment dat, simți că te izbești de un perete“.

„Au crescut copacii în planșeele halelor industriale“

Eftemie Popescu spune că hala nu va mai putea fi folosită vreodată de Uzina Mecanică Sadu: „Aceste active nu mai pot funcționa vreodată sub patronajul Uzinei Mecanice Sadu. Acolo trebuie băgate sume astronomice pentru a le aduce pe linia de plutire și să se poată desfășura o activitate.

Au crescut copacii în planșeele halelor industriale și până în poarta de intrare principală“.

„Avem ocazia să obținem fonduri prin programul Tranziție Justă“

Directorul Parcului Industrial Gorj spune că ar exista o oportunitatea de finanțare, dacă hala va fi preluată: „Sperăm în continuare, în echipă cu Primăria Bumbești Jiu, să preluăm o parte din activele de la Uzina Mecanică Sadu. Se fac demersuri și există o implicare a conducerii Consiliului Județean Gorj. Dacă mai stau mult acele clădiri neîngrijite și neîntreținute, nu mai prezintă vreo valoare. Acum avem ocazia să obținem fonduri prin programul Tranziție Justă și să facem lucrări de remediere“.