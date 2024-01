40 de milioane de lei pentru Primăria Târgu Jiu

Primăria Târgu Jiu recuperează banii pierduți prin impozitul pe venit. Unitatea administrativ teritorială contribuise, pentru 2024, la bugetul de stat, cu suma de 60 de milioane de lei.

Primarul Marcel Romanescu a ridicat problema în Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România, afirmând că decizia afectează bugetul primăriei, care are nevoie de aceste sume pentru continuarea investițiilor programate. Cu sprijinul premierului Ciolacu, o parte din bani au fost înapoiate, printr-o repartiție făcută de ministrul de Finanțe.

„În 2024 am pierdut 60 de milioane de lei din impozitul pe venit. După discuțiile pe care le-am avut pe data de 18 ianuarie 2024 în Asociația Municipiilor din Târgu Jiu, al cărui membru sunt în Comitetul Director, domnul prim-ministru, Marcel Ciolacu, a reușit să compenseze cele 40 de milioane de lei din cele 60 de milioane de lei pe care le-am pierdut din impozitul pe venit. Mai mult decât atât, pe data de 15. 01.2024, vânzând gravitatea situației în care se afla autoritatea publică locală din Târgu Jiu, m-am deplasat împreună cu domnii Mihai Weber și Cosmin Popescu la Guvernul României, unde am avut o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu, care mi-a promis că această nedreptate făcută Primăriei Târgu Jiu se va compensa, cumva, în perioada imediat următoare”, a explicat Marcel Romanescu.

Primăria Târgu Jiu are, în prezent, proiecte în derulare de 250 de milioane de euro.