Spectacol astronomic pe stadionul din Turceni

Peste 100 de persoane s-au strâns pe stadionul din orașul Turceni, pentru a urmări, cu ajutorul telescoapelor, un spectacolul astronomic.

Acțiunea a fost organizată de Astroclubul SARM Gorj, condus de Marcel Jinca. Participanții au putut să urmărească spectacolul cosmic al perseidelor.

„Am instalat cele două telescoape newtoniene și în deschidere, am vorbit publicului despre ce vom vede pe cer după lăsarea întunericului, despre Perseide și de ce apar în această perioadă, despre meteori și meteoriți, despre planete și stele.



Cu un ochi spre constelația Perseu, ajutat de un laser pointer, am făcut un tur al cerului prezentând cele mai strălucitoare stele și am dat formă constelaților. Pe durata de aproape 6 ore de observații, în care cerul a fost străbătut de numeroși meteori, publicul a putut admira o serie de stele duble (cu contrast de culori), roiurile stelare din Hercules, Ophiucus, Perseu, Pegas, Bootes, nebuloase gazoase din Lyra, Cygnus și Vulpecula, galaxia M31 din Andromeda, galaxia M51 din Câinii de Vânătoare și multe, multe altele.

După miezul nopții, am țintit spre cele două planete gigant Saturn și Jupiter. Ceva de vis“, a spus Marcel Jinca.