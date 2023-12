VIDEO Imagini de poveste surprinse într-un parc natural din județul Gorj

Zece ciute au fost surprinse de o cameră de supraveghere video în timp ce se adapă în tihnă în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, care se întinde și pe teritoriul județului Gorj.

„Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană.

Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței şi chiar cerbi din al doilea an.

Parcul Național Domogled – Valea Cernei adăpostește 9.732,26 hectare de păduri incluse în patrimoniul mondial natural al UNESCO, peste 10% din pădurile valoroase incluse de organizația mondială la nivelul Europe“, au transmis reprezentanții Parcului.

Parcul are o suprafață de peste 60.000 de hectare

Parcul Național Domogled – Valea Cernei, situat în sud-vestul României, este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

Parcul Național Domogled-Valea Cernei are o suprafață de peste 60.000 de hectare în județele Caraș – Severin, Mehedinți și Gorj, întinzându-se peste bazinul Cernei și munții Godeanu, Cernei, Vâlcanului și Mehedinți.