SC ROSEFCLAU VOLT SRL din Târgu Jiu, o firmă înființată în 2021, cu zero angajați atât la momentul constituirii cât și anul trecut, cere APM autorizație de mediu pentru a construi la Bâlteni un parc fotovoltaic. Noul parc ar urma să se realizeze chiar în Bâlteni.

Șocant este că, în ultimii doi ani, societatea are o cifră de afaceri de zero lei și zero angajați. Cert este că în ultima ședință de CL Bâlteni s-a pus în discuție realizarea unui astfel de parc în localitate.