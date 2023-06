10.000 de participanți la Festivalul RomânIA Autentică Hobița

Ziua Internațională a Iei a fost o zi de sărbătoare pentru comuna lui Brâncuși. Hobița, satul său natal, a primit vizita miilor de turiști veniți din toate colțurile României să participe la cel mai mare eveniment dedicat celebrării iei.

Manifestările au început la ora 14.00 cu parada portului popular: Participanții au putut să viziteze și să își procure produse tradiționale.

Expozițiile cu vânzare au început cu Școala Populară de Artă Constantin Brâncuși reprezentată prin meșterii-Florin Tantan-costume populare, Filomela Tiștere și Claudia Drăghescu-covoare oltenești, Văcariu Mihaela-țesături, Miuțe Valerica-icoane pe sticlă, Ion Coneru-roata olarului.

De la Vâlcea au venit Alexandru Ilinca-meșter opincar, Puietu Ion-olar autentic.

Din Mehedinți au venit Sevastița Mudava, Seimeanu Victoria, Fântână Constanța cu bijuterii și decorațiuni hand made.

De la Argeș au venit-Elena Nencov-costume populare, țesături și păpuși tradiționale și Trufeanu Aurel- meșter popular turtă dulce.

De la Gorj- Florin și Iliana Gheorghiu-iconari, Gheorghe Ciuncanu-costume populare autentice, Ion Rătezeanu-olărit, Ionel Traian-miniaturi de lemn, Loredana Gavriliu și Povestea Păpușilor de macrame, Oana Păunescu-tablouri pe lemn-artist plastic, Polina Kovacs-covoare oltenești, Paula Poenaru-decorațiuni hand made, Cristina Bujor și Adriana Toropu-bijuterii și decorațiuni hand made, Petrache Mirabela-Ia de sub Munte Tismana-costume populare autentice, Clay 4 All-produse din ceramică, Le Charm-produse handmade, mobilier pictat, Marius Nărban-lavandă și decorațiuni florale din lavandă, Viorel Surdilă-miere de Frâncești, Marin Preduț-tocătoare de lemn, Ghițoaică Ana Maria-lavandă, Nicolcioiu Ion-pălării, Pupăzan Liliana, Marin Niculae costume populare/ii, Țârvulea Aurelia-gablonțuri, Lavanda Eli-produse din lavandă, săpunuri naturale, Radu Sorin bijuterii hand made.



„De asemenea, și-au dat concursul Universitatea „Constantin Brâncuși”-Facultatea de Ingineria și Management în Alimentație Publică și Agroturism, Liceul Tehnologic Constantin Brancusi Pestisani – cu expoziții de obiecte tradiționale vechi și produse rezultate din activitatea practică aferentă proiectelor de diplomă, Bunicii Comunității Peștișani cu o expoziție de costume populare tradiționale aparținând Mariei Stoichin, beneficiar, stand de obiecte confecționate de bunicii din Peștișani și o scurtă clacă tradițională.

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a realizat o documentare excepțională vizavi de povestea costumului popular oltenesc, aducând la Hobița 11 planșe din colecția donată de Iosif Keber. Expoziția a fost foarte apreciată atât de public cât și de țesătorii de costume populare care au găsit modele încă nedescoperite de ei.

De buna dispoziție a copiilor s-au ocupat la atelierele de creație Biblioteca Județeană Christian Tell, Asociația Fii Satului Frâncești din Gorj, After School Micul Artist Peștișani și Asociația Be TeeN împreună cu L’atelier d’Amina“, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Discover Pestisani.

Mii de oameni au asistat la recitalurile folclorice susținute de tarafuri consacrate din Gorj, de Doina Gorjului și soliștii săi.

Festivalul s-a încheiat cu un frumos foc de artificii în aplauzele tuturor.