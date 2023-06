Expoziție de instalații vizuale la Muzeul Județean de Istorie

Expoziția MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHO’S THE FAIREST OF THEM ALL? va fi vernisată miercuri, 7 iunie, la Muzeul Județean de Istorie.

Lucrările sune semnate de artista Gabriela Tofan și curatoriată de Ana Negoiță. Expoziția este un solo-show ale cărei elemente centrale sunt o serie de instalații vizuale care integrează: obiect, video şi light art.

„Proiectul expozițional redă prin intermediul unui discurs critic un tabu social, acela al rușinii din perspectiva feminină. O problematică complexă care este reflectată la nivel social, educațional și cultural. Demersul artistic prezintă prin intermediul unui personaj feminin non-gestual, aproape fără mimică, diferite ipostaze ale rușinii așa cum este percepută și exteriorizată de către femei. Analizarea acestui demers vizual, din perspectiva studiilor de gen, generează un întreg instrumentar de introspecție vizuală, dar și teoretică asupra rolului și inserția socială a femeii în România, în perioada contemporană. Mai mult, discursul vizual și curatorial evidențiază o serie de mecanisme de „apărare”, de neutralizare a stigmatului rușinii pe care femeia le exersează, le „performează” în viața socială.

Existența unui întreg ritual de descărcare a acestei vine colective care are o anumită specificitate pentru dinamica socială a femeii, a inspirat și generat, la nivel vizual, o serie de stări ale personajului central al acestei expoziții. Cunoașterea, accesarea universului personal al personajului feminin propus se produce prin implicarea directă a simțurilor spectatorilor, într-un proces de răspuns la o serie de stimuli: olfactivi, vizuali, auditivi, tactili, pe care personajul îi generează, activează în prezența și proximitatea vizitatorilor”, a spus Ana Negoită, curatorul expoziției.