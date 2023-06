S-au mutat la stână, fără curent, fără internet

Doi soți din comuna gorjeană Plopșoru au renunțat de bună voie la beneficiile civilizației și au preferat să se mute la stâna pe care o au pe deal, la câteva sute de metri de sat. Deși au, ca toată lumea, o casă cu toate cele necesare, ei stau zi și noapte cu animalele, fără curent electric și fără internet. Ba mai mult, sunt dispuși să primească turiști și se gândesc să amenajeze casa bătrânească pe care au moștenit-o din familie, pentru a-i caza în condiți tradiționale.

Cine vrea să simtă pe pielea lui cum e viața la stână, poate face asta la gospodăria lui Constantin Ungureanu din satul Sărdănești al comunei Plopșoru. Bărbatul, împreună cu soția lui, își duc viața alături de capre, oi, păsări și alte animale domestice, în deplină comuniune cu natura și spun că abia acum se simt fericiți.

În urmă cu 12 ani, Constantin a cumpărat o ieduță, în ajunul Paștelui, pentru sacrificare, dar i-a părut rău să o taie și așa a început povestea.

„Nu am găsit ied, am luat o ieduță. Aducând-o acasă, mi-a părut rău să o tai și am păstrat-o. Am plecat de acasă să fac un transport în județul Teleorman, ieduța plângea și a trebuit să-i iau un ied. Am zis să nu fie singură. După o bună perioadă, am ajuns la concluzia că ei sunt mici, ar trebui să-i învețe cineva să mănânce, am luat o capră stearpă, cum se zice și pe lângă capra asta stearpă am ajuns să am vreo patru ieduițe și un ieduț.” (Constantin Ungureanu – crescător de animale, com. Plopșoru)

De atunci, Constantin și soția lui s-au dedicat creșterii animalelor. Au renunțat la televizor, la curentul electric, la internet, trăiesc la stână, în mijlocul naturii, ca pe vremuri.

„Noi ne-am hotărât să stăm zi și noapte lângă ele, să colaborăm și să ne ducem viața liniștită, fără celelalte modernizări, cu televizor, cu curent electric, încercăm să coborâm la nivelul de a-ți găsi liniștea sufletească. La ora actuală, avem 57 de caprine și 86 de ovine, găinușe de munte, rațe, pui, iepuri, porci…” (Constantin Ungureanu – crescător de animale, com. Plopșoru)

Cei doi soți ar putea să le pună turiștilor la dispoziție casa lor, cu toate condițiile necesare, moderne, pentru că ei stau zi și noapte la stână, în sezonul cald. Ziua, dacă vor să participe la activități, turiștii pot să meargă cu animalele la păscut și să le mulgă. De asemenea, pot servi masa tradițională, cu produse ecologice de la stână, la poalele pădurii. Constantin și soția lui sunt dispuși, chiar, să amenajeze și o casă bătrânească, pentru ca vizitatorii să vadă cum se trăia cândva.

„Avem și casă veche, cu tot stilul țărănesc, avem singura casă de lemn, tradițională, cu etaj, de aici din sat.”(Constantin Ungureanu – crescător de animale, com. Plopșoru)