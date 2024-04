Cinci capre ucise de o ursoaică și doi pui, la Polovragi

O ursoaică cu doi pui au ucis cinci capre și au rănit o alta, în noaptea de 16 spre 17 aprilie, în comuna Polovragi, iar localnicii au stat toată noaptea la pândă, în ploaie.

Sălbăticiunile au intrat într-o gospodărie și au făcut ravagii.

Gheorghe Epure, primarul comunei Polovragi, a venit și el la fața locului și a constatat că urșii nu se îndepărtau de zgomotele făcute de localnici: Am ajuns după miezul nopții la fața locului. Am crezut inițial că este un singur urs, dar era o ursoaică cu doi pui. Au fost ucise cinci capre, iar o alta a suferit răni letale. Am încercat toate metodele de îndepărtare prin alarmare cu sirene, cu lumini, claxoane, petarde, pietre. Veneau cam la 15 metri de noi, dar se retrăgeau, însă reveneau 20-30 de minute reveneau când pe deal, când prin pădure. Au ieșit de la hibernare și sunt înfometați. Au fost echipaje de la ISU, Jandarmerie, Poliției și ale firmei de pază și vânătoare. Am anunțat instituțiile responsabile, Prefectură, Direcția Sanitar Veterinară, Consiliul Județean“.

„Am cerut relocarea urșilor“

Primarul din Polovragi consideră că urșii care au ucis caprele sunt dintre cei relocați în Gorj din alte zone ale țării, pentru că nu se speriau de oameni: „Cred că soluția cea mai bună este de relocare a acestor exemplare, pentru că există un pericol al agresivității acestora. Faptul că nu se speriau de petarde și că nu se speriau de prezența oamenilor ne-au făcut să credem că sunt relocați din alte zone, deoarece urșii din habitatul nostru se sperie și nu au atâta îndrăzneală. Am cerut relocarea urșilor.

Cu siguranță vor veni la această gospodărie, unde au găsit ușor hrană. Tinerii din gospodăriile din apropiere au stat toată noaptea de pază“.