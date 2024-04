Gorjean ars în urma unui incendiu

Un incendiu a izbucnit, noapte trecută la o locuință din comuna Logrești. Proprietarul, un bunic, a suferit arsuri pe picioare.

„Aseară, in jurul orei 21:00, am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Logrești, sat Mosneni.

La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de intervenție cu apa si spuma si un echipaj SMURD, care au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului in limitele găsite.

In urma incendiului, care se manifesta generalizat la intreaga locuinta, a rezultat o victima, un barbat in varsta de 83 de ani, care a suferit arsuri la membrele inferioare. Dupa ce i-au fost acordate primele îngrijiri medicale la fata locului, bărbatul a fost transportat la spital”, a transmis ISU Gorj.