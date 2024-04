Persoană înecată într-un lac, căutată de scafandrii din cadrul Salvamont Gorj

La solicitarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, salvatori acvatici si scafandri din cadrul serviciilor Salvamont-Salvaspeo din județele Gorj, Mureș, Harghita și Hunedoara participa ca resursă de sprijin pentru căutarea trupului persoanei înecate în lacul de la Sântămăria Orlea de lângă Hațeg. Victima a fost căutată de scafandri timp de doua zile , dar datorita suprafeței mari a lacului și vizibilității reduse, căutările au rămas fără rezultat, situație în care s-a apelat la salvatorii acvatici din cadrul serviciilor Salvamont.

,,Structurile Salvamont-Salvaspeo sunt singurele din țară care dețin cele mai performante detectoare din lume pentru găsirea sub apa a persoanelor, detectoare bazate pe inteligenta artificiala. În prezent exista cinci servicii Salvamont care dețin astfel de aparate , respectiv cele din Gorj, Harghita, Mureș, Neamț și Brașov. În mai puțin de un an de când au întrat în dotarea salvatorilor , detectoarele au găsit 4 victime în toate cele patru situații în care au fost solicitate în căutări care au durat între 5 min și 3 ore.

Chiar dacă menirea noastră este de a salva oameni, cu sprijinul Consililor judetene, am acceptat sa ne pregătim și dotam corespunzător și pentru astfel de situații, pentru a veni în sprijinul familiilor care trec prin aceste tragedii și care mai au doar o singura dorința , sa își poată îngropa creștinește pe cel înecat. De asemenea, localizarea victimei permite timpi mai scurți de intervenție a scafandrilor și, implicit, de expunere la riscuri”, au transmis reprezentanții Salvamont Gorj.

