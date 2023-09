Primarii din sceneta lui Iordache, în dizgrație

Primarii Mihai Calotă (Urdari), Viorel Rotaru (Bolboși), Lucian Goață (Prigoria) și Sorin Lambu (Ionești), care au apărut în sceneta gândită de șeful PNL Gorj, Ion Iordache, erau, deja, cu semnul întrebării la PSD, iar apariția i-a prăbușit detot, mai ales după ce toată presa centrală i-a luat în râs. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, spune, chiar, că a scăpat de-o grijă, pentru că, despre trei dintre ei se știa, deja, că nu vor mai câștiga în 2024, dar erau greu de convins să renunțe, fiind primari în funcție. Nici al patrulea nu stă, de altfel, foarte bine, fiind ciufulit de proprii alegători.

Weber a dat exemplu la Gorjonline cum a pierdut PSD o primărie, pentru că primarul în funcție a refuzat să se retragă, deși se știa că nu mai are șanse la următorul mandat: „Am avut un caz în care, în urma tuturor măsurătorilor, într-o comună, ni se spunea că primarul PSD nu va mai ieși. E normal, după câteva mandate, se erodează imaginea. Am încercat, prin toate mijloacele necesare, să încercăm să se convingă persoana respectivă că nu mai are șanse, inclusiv în a merge până acolo încât să propună el o casă de sondaj, pe care să o plătim. Nu s-a dorit și a pierdut mandatul.”

Situația e pe aproape, în trei dintre cele patru cazuri ale primarilor din sceneta lui Iordache, potrivit lui Weber, acesta spunând că șeful PNL Gorj a făcut un bine PSD-ului, racolându-i: „Îmi era foarte greu să schimb un primar în funcție. Aici, mi-a deschis ușa și nu pot să spun decât că mulțumesc că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că în Urdari, în Bolboși și în Prigoria nu mai aveau șanse să iasă ca primari, asta este reacția oamenilor de acolo. În Urdari și în Bolboși avem și măsurători, avem și reacția oamenilor de acolo, nu mai aveau șanse să iasă. În Prigoria, toți consilierii PSD l-au luat pe domnul primar și l-au întrebat de când vorbește în numele lor.”

Cât despre primarul de la Ionești, Sorin Lambu, care a-ntors-o ca la Ploiești, șeful PSD Gorj spune că îi mai dă o șansă, pentru că a anunțat dinainte că Iordache îl curtează. Mai mult, după ce a apărut în scenetă, unde spunea că el și ioneștenii trec la PNL, a declarat că a fost doar un test, după ce oamenii l-au luat la întrebări: „La Ionești e primar PSD, sunt consilieri majoritatea PSD, iar potrivit filmulețului, oamenii deveniseră PNL fără ca ei să știe. Primarul s-a dus pe câmpul de luptă, a ridicat sabia, a spus ‘Oștenii mei sunt în spate și au culoarea galbenă’ și, când s-a uitat în spate, au mai rămas unul – doi. A doua zi, după ce l-au sunat oamenii, a spus că a fost un test și că rămâne la PSD.” a mai precizat președintele PSD Gorj, Mihai Weber.