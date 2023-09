Lista Asociațiilor de proprietari somate de Aparegio pentru neplată

În perioada 13.09.2023-15.09.2023 Aparegio a notificat pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele Asociații din Municipiul Târgu Jiu: As. 4 ANL, As. 113, As.30 , As. 50, As. 56, As. 35, As. 38, As. 9ANL, As.17, As. 114, As. 45, As. 99 , As. 79, As. 17 ANL, As.33 si As. 133.

Vă rugam să achitați facturile restante la asociație.

Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează:

-25.09.2023 Asociatiile : As. 4 ANL, As. 113, As.30 , As. 50, As. 56

-26.09.2023 Asociatiile: As. 35, As. 38, As. 9ANL, As.17, As. 114

-27.09.2023 Asociatiile : As. 45, As. 99 , As 79, As. 17 ANL, As.33 si As. 133.