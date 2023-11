7 lucruri interesante despre Venetia, Italia (P)

Venetia este un oras superb din peninsula italica, fiind unul dintre cele mai vizitate din intreaga lume. In fiecare an milioane de turisti vin sa se bucure de acest oras unic in lume, care merita din plin vizitat cel putin o data in viata.

Venetia nu doar ca are o incarcatura istorica aparte, fiind locul unde s-au nascut si au trait multiple persoorașnalitati istorice, insa are si un farmec natural pe care il gasesti in putine orase europene.

In acest articol iti voi prezenta o serie de lucruri poate mai putin stiute despre orasul venetian. Daca vrei sa vizitezi acest oras superb, iti recomand sa verifici si site-ul Xplorer pentru a descoperi toate obiectivele turistice din Venetia.

1. Orasul este compus din 118 insule mici

Poate ca te surprinde acest lucru, insa structura geografica a Venetiei este alcatuita dintr-un numar de 118 insule mai mici, fiecare cu trasaturi si aspecte peisagistice proprii.

Conectate printr-un numar impresionant de 400 de poduri, aceste insule au un climat destul de bland, oferind turistilor, dar si localnicilor, o experienta aparte.

Vei fi surprins sa vezi cate ape sunt in si in jurul Venetiei. In momentul de fata, atat orasul, cat si insulele componente sunt patrimoniu mondial UNESCO si una dintre cele mai populare atractii turistice din Europa.

2. Aici vei gasi cel mai vechi casino din lume – Casino di Venetia

Casino di Venetia este primul cazino din lume, fiind deschis publicului inca din anul 1638. Atat stilul arhitectural, cat si decorul ofera jucatorilor o experienta cu totul diferita fata de cea intalnita in alte cazinouri din lume.

Nu e de mirare ca si locatia cazinoului este una cu totul speciala, acesta fiind situat chiar pe Grand Canal.

La inaugurare, acesta a fost proiectat initial ca un teatru, insa avea o locatie speciala unde jucatorii isi puteau incerca norocul la jocurile de noroc populare in acea vreme.

Astazi a evoluat enorm si ofera o multitudine de jocuri de noroc precum ruleta, blackjack sau sloturi, astfel ca vizitatorii au posibilitatea de a se distra la cele mai populare jocuri de casino, precum si optiunea de a se caza in aceasta locatie.

3. Este nevoie de multa munca pentru a ajunge gondolier aici

Una dintre atractiile principale din oras este reprezentata de gondolele faimoase si pline de istorie. Stii insa de cata munca este nevoie pentru a ajunge gondolier?

In fiecare an, autoritatile locale elibereaza un numar limitat de 3 sau 4 licente. Arta carmuirii unei gondole este o traditie aici, transmisa in trecut din tata in fiu si acum reglementata printr-un protocol foarte strict de antrenament.

Aplicantii trebuie sa aiba aproximativ 400 de ore de practica sub supravegherea unui gondolier maestru si apoi sa treaca un examen final pentru a putea carmui o gondola pentru plimbarea turistilor pe canalele Venetiei.

4. Cuvantul “Ciao” este originar din Venetia

Sigur ai auzit cel putin o data pana acum acest cuvant, dar stiai ca el este originar din Venetia? In momentul de fata se foloseste ca o formula de salut sau, daca vrei, la revedere.

Insa acest cuvant vine de la “s’ciavo vostro”, care in urma cu multi ani insemna al vostru sclav. Ulterior, formula a fost trunchiata pana la cunoscuta forma din zilele noastre, care este o formula de salut.

5. Prin lege, gondolele din Venetia trebuie sa fie negre

Daca nu stiai pana acum, toate gondolele pe care le vezi in Venetia sunt vopsite in negru. Dar esti curios sa afli si de ce?

Este o lege foarte veche care impune acest lucru si care s-a pastrat pana in zilele noastre. Aceasta reglementare arhaica a fost impusa tocmai pentru a limita concurenta neloiala intre gondolieri.

In zilele nostre totusi, gondolierii isi decoreaza ambarcatiunile cu diferite ornamente colorate pe dinauntru, locuri confortabile si alte diferite lucruri pentru a face experienta una cat mai placuta, aceste lucruri fiind permise.

6. Venetia se scufunda

Foarte multa lume stie deja ca faimosul oras italian are foarte multe probleme, majoritatea si cele mai grave fiind legate, culmea, tocmai de apa care inconjoara orasul.

Un oras construit pe apa, chiar daca dedesubt se afla busteti mineralizati, se confrunta inevitabil cu asemenea dificultati. Rapoarte oficiale din ultima perioada indica faptul ca orasul venetian se scufunda cu o rata de 2 mm pe an.

Acest lucru se intampla atat din cauza unor fenomene naturale, cat si din cauze umane, iar in prezent exista un risc rapid de degradare a unor vestigii istorice.

Spre exemplu, Piata San Marco are deja platforme prin care au fost ridicate caile de acces.

7. Venetia are una dintre cele mai inguste strazi din lume

Strazile si canalele incalcite din superbul oras pot descrie un adevarat labirint, mai ales pentru turisti. Chiar daca ai mai fost aici, te poti rataci foarte usor daca te pierzi admirand peisajul.

Un lucru interesant insa este ca Venetia gazduieste unele dintre cele mai inguste strazi din intreaga lume.

Calle Varisco are doar 53 de cm in latime si este denumita asa dupa familia Varisco, una dintre familiile de mestesugari care a locuit in oras in mijlocul secolului al XV-lea.

Indiferent daca vei vizita Venetia pentru prima oara sau te vei reintoarce in acest oras, el nu va inceta niciodata sa te surprinda. Lucrurile amintite mai sus te pot si ele determina sa-ti planifici o vacanta aici, asta pe langa popularitatea arhicunoscuta a acestui oras din Italia.