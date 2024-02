Tragedie în munți: Salvamontistul ce a sfidat avalanșa. Scăpase odată cu viață, în același loc

Un iubitor al extremelor montane și al adrenalinei, salvamontistul Paul Popescu, de la Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu, cunoscut drept Pogo printre prieteni, și-a găsit sfârșitul într-o avalanșă devastatoare, în Munții Făgăraș. El povestea cândva, într-un interviu, cum a scăpat din avalanșă cu viață, în același loc.

Dragostea lui Pogo pentru munte l-a chemat mereu, iar de data aceasta a fost o chemare fatală. Împreună cu un grup de alpiniști, care au scăpat nevătămați, el a urcat pe munte vineri, fiind surprins de o avalanșă majoră. Colegii săi au fost neputincioși în fața furiei naturii, iar pentru Pogo, aceasta a fost ultima aventură, la doar 33 de ani. Trupul său a fost găsit neînsuflțit și a fost și transportat la Bâlea Cascadă, urmând să fie predat IML-ului pentru investigații. Avalanșa a lăsat în urmă o linie de fractură de aproximativ 250 de metri și o cale de rulare de 400 de metri.

Ce povestea după o altă avalanșă

„Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni… am avut noroc”, povestea Pogo, potrivit Turnul Sfatului.

Mesaje

Paul Popescu va rămâne în memoria celor care îl cunoșteau și în sufletele tuturor celor ce iubeau muntele, un erou al extremelor montane. „Un înger în roșu a plecat în înaltele crestelor. Munții au însemnat totul pentru el, aici și-a găsit sfârșitul făcând ce-i plăcea. Unul dintre cei mai buni freerideri din Romania, colegul nostru și nu în ultimul rând fratele nostru.Pogo ne vei păzi din „Alaska”. Vei rămâne veșnic în amintirea noastră!” este mesajul Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu. „Dumnezeu să îl odihnească și să îl aibă în pază! Condoleanțe familiei, echipei și tuturor celor care l-au cunoscut și au avut marea șansă să le fie prieten!” a transmis și Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.