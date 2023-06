Antrenorul emerit Ion Bură se alătură Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu

Lovitură importantă dată de CSM Târgu Jiu! Clubul va beneficia de serviciile unuia dintre titanii atletismului național. Este vorba despre antrenorul emerit Ion Bură, un om cu o vastă experiență în domeniu și rezultate pe măsură. Ion Bură se alătura secției de atletism de la CSM Târgu Jiu și este pregătit să scrie o nouă pagină de istorie pentru sportul gorjean.

Cu peste patru decenii în fenomenul sportiv, Ion Bură a rămas mereu tânăr și are și acum, la o vârstă onorabilă, o activitate intensă în atletism.

INTERVIU ION BURĂ



Reporter: Domnule Ion Bură, bun venit în familia CSM Târgu Jiu! Sunteți un nume de referință în atletism, în sportul gorjean. Ce v-a determinat să vă alăturați proiectului CSM Târgu Jiu?

Ion Bură: Am venit cu multă bucurie în familia CSM Târgu Jiu, fiind sigur că aici se poate face performanță și voi continua ce am făcut și înainte în domeniul meu, atletism și voi obține rezultate foarte bune. Vreau ca sportivii pe care i-am antrenat și care încă fac performanță să continue și să obțină rezultate din ce în ce mai bune pentru ei. Vreau să-i ajut să ajungă în elita europeană și mondială. Și acum sunt în mijlocul performanței, sunt antrenor federal al Federației Române de Atletism pentru semifond-fond, sunt membru în Consiliul Federal, iar pe plan local, aici în Târgu Jiu, am sportivi cu multe calități, medaliați la Campionate Balcanice și Campionate Naționale, mai ales fetele în probele de maraton și semimaraton.

R.: Când spunem Ion Bură, vorbim de o poveste de succes în lumea atletismului. Cu ce obiective veniți la CSM Târgu Jiu?

Ion Bură: La CSM Târgu Jiu, vin nu numai pentru atletism. Consider că le pot fi de folos și celorlalte sporturi, sporturi de echipă, cu ceea ce știu eu în domeniul pregătirii fizice. Aș vrea să ajut colegii mai tineri și să continui activitatea de performanță. Mă consider încă util, de curând am fost la campionate mondiale, știu cu ce se mănâncă această performanță și cred că voi fi de ajutor.

R.: Vorbind strict de secția de atletism a clubului, ce vă propuneți?

Ion Bură: La secția de atletism, îmi propun rezultate de valoare internațională. Am făcut deja o selecție, avem sportivi tineri care vor fi legitimați. Voi face competiții locale, voi trece prin toate școlile și voi încerca să-i aduc aici pe cei care merită și au telent de a îmbrățișa această activitate sportivă – atletismul. Vreau să vă asigur că toate meritele și realizările mele mă obligă să-mi fac datoria în continuare și să avem succese cât mai mari și la CSM Târgu Jiu.