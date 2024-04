PSD și-a stabilit candidatul la Prigoria

Social democrații vor merge pe mâna lui Cătălin Claudiu Bogdan pentru alegerile locale din comuna Prigoria. Candidatul este unul care se bucură de aprecierea alegătorilor.

„Prigoria are nevoie de o schimbare, asta spun locuitorii comunei, care, în cadrul sondajelor de opinie realizate, au declarat că vor un alt om în fruntea primăriei. Oamenii își doresc un primar sincer, implicat și care nu este arogant! Studiile sociologice au relevat faptul că domnul Cătălin Claudiu BOGDAN, candidatul PSD pentru funcția de primar la Prigoria, se bucură de aprecierea oamenilor din localitate și va câștiga competiția electorală din data de 9 iunie 2024”, a transmis departamentul de presă al PSD Gorj

”Atât din discuțiile permanente cu oamenii, cât și din calitatea de consilier local, cunosc foarte bine problemele comunității și ce-și doresc locuitorii de la primarul lor. Am susținerea celei mai puternice echipe politice din județ și am alături de mine locuitorii comunei, care își doresc un primar PSD și un om cu verticalitate în fruntea comunei. Proiectele mele sunt nevoile comunității!”, a declarat Cătălin Claudiu BOGDAN.