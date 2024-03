Primar: ” Iordache, disperat că va pierde”

Șeful PNL Gorj, Ion Iordache, nu are nici o șansă să câștige președinția Consiliului Județean Gorj și va avea foarte puțini primari, după algeri. Aceste afirmații aparțin primarului PSD al comunei Slivilești, Sorin Bucurescu. Acesta spune că liberalul este disperat, pentru că pierde teren pe zi ce trece.

În ceea ce privește candidatura liderului PNL, Ion Iordache, Bucurescu susține că nu are nicio șansă. Mai mult, primarul din Slivilești susține că șeful PNL Gorj este disperat, cunoscunând situația din județ, cu preferințele politice ale electoratului.

„Probabil este disperat și și-a dat seama că va pierde, că va pierde enorm de mult. Este foarte enervat pentru că și-a dat seama că majoritatea primarilor au plecat de la PNL și că majoritatea primarilor (din alte partide, n.n.) nu s-au dus în tabăra PNL-ului. Noi ascultăm de cetățeni. Aceștia ne-au spus : să nu cumva să plecați la PNL!! Este disperat, că și-a dat seama că nu are nicio șansă la Consiliul Județean și nu va scoate niciun primar în plus, față de ce are acum. Sunt șanse foarte mari ca PSD să mai ia încă două primării care sunt PNL-iste”, a declarat primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, la Radio Infinit.