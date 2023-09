Singurul primar PNL de municipiu din Oltenia candidează pentru PSD

Primarul Târgu Jiului, Marcel Romanescu, singurul liberal din Oltenia care conduce un municipiu, anunță trecerea la PSD. Edilul va candida, pentru un nou mandat, din partea social-democraților.

„Așa cum în viața de zi cu zi trăim diferite schimbări, la fel și în viața politică vin momente de răscruce, momente în care consulți, analizezi și decizi.

Târgujienii merită să afle de la mine, în mod direct, că începând de astăzi am decis să fac o schimbare politică, alăturându-mă formațiunii PSD. Este o decizie asumată, având în vedere și că o bună parte a echipei mele a susținut această schimbare, părăsind PNL-ul încă de acum câteva luni.

Un lucru este evident: pentru dezvoltarea municipiului și continuarea proiectelor pe care mi le-am propus alături de echipa cu care lucrez, este nevoie de liniște, de cooperare, de încredere și de oameni pe care să mă pot baza, dar mai ales de susținere politică.

Timp de 7 ani nu am știut ce înseamnă sprijin din partea conducerii județene! Piedici au fost nenumărate, venite chiar de la cei care ar fi trebuit să mă susțină. Poate și pentru că nu am fost adeptul intereselor de grup, ci doar al interesului cetățenilor.

De ce PSD? Pentru că, atunci când am cerut sprijin în realizarea unui proiect, s-au implicat necondiționat, arătând o deschidere în acest sens. Au înțeles că orice realizare aducea plus valoare municipiului Târgu Jiu și au știut să facă abstracție de culoarea politică.

Din păcate, PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Nu poți face politica județului stând cu ochii după interesele personale. Singurul meu obiectiv a fost și rămâne dezvoltarea municipiului, iar pentru asta este nevoie de oameni serioși, capabili să pună umărul la realizarea tuturor proiectelor ce vizează bunul mers al societății.

Sunt adeptul unor valori la care nu voi renunța niciodată. Rămân același om, în slujba dumneavoastră, a cetățenilor municipiului Târgu Jiu, oameni pentru care port un respect deosebit”, a transmis Marcel Romanescu.