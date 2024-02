Valuri de plecări din PNL: peste 20 de aleși locali dintr-un singur județ trec la PSD

Mereu mai mulți aleși PNL au decis să-și schimbe culorile politice, trecând la PSD. De această dată este vorba despre aleși din județul Botoșani, conform declarațiilor făcute, miercuri, de reprezentanții PSD Botoșani. În acest județ, peste 20 de aleși locali, dintre care 13 primari, zece viceprimari și doi consilieri județeni au fost anunțați că fac acest pas.

Toți cei anunțați vor să se alăture echipei PSD Botoșani și să candideze sub sigla acestui partid la alegerile locale din 9 iunie 2024: „Pentru noi, este o onoare că aceşti oameni gospodari, respectaţi în comunităţile lor, au decis să vină alături de noi, considerând că în PSD vor putea să facă mai mult pentru cei pe care îi reprezintă. Este o confirmare a faptului că am procedat corect, ca preşedinte al Consiliului Judeţean, când i-am sprijinit în proiectele dumnealor, chiar dacă erau de la alte partide. În fond, tot ce am făcut împreună a fost pentru cetăţenii pe care îi reprezentăm în egală măsură şi, aşa cum am subliniat de atâtea ori, facem administraţie în folosul tuturor botoşănenilor. De acum, vom avea o colaborare şi mai strânsă”, a declarat preşedintele PSD Botoşani, Doina Federovici, informează Agerpres.