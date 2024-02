Cursuri de educație media la Biblioteca Județeană. Participă 300 de elevi

Aproximativ 300 de elevi de la mai multe licee din județul Gorj participă, în această perioadă, la cursuri de educație media susținute de reprezentantul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în teritoriu, Aona Calistru, formator cu expertiză pe educație media.

Cursul se desfășoară pe o perioadă de șase luni. Elevii care participă au vârste cuprinse între 14 și 17 ani și provin de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, C. N. „Ecaterina Teodoroiu“, C. N. „Spiru Haret“, și Liceul Energetic, Liceul Teologic, Liceul Economic „Virgil Madgearu“ și Liceul de Arte. Cei mai mulți sunt de la C. N. „Ecaterina Teodoroiu“ și C.N. „Spiru Haret“.



„Anul trecut, am făcut parteneriate la nivel local cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și a fost organizată o acțiune despre cum să fie predată «Educația media» la clasă în care au fost implicate mai multe instituții și ONG-uri. În urma parteneriatelor de anul trecut, am extins acțiunea și am încheiat un parteneriat între CNA și Biblioteca Județeană «Christian Tell».

Cursurile au început în luna ianuarie. Sunt zece ateliere împărțite pe anumite teme: despre știre și dezinfomare, publicitatea, influenceri, cyberbullying, stereotipuri de gen în media, bias-uri, siguranța în online și amprenta în online. Este al treilea atelier pe care îl susținem“. a declarat Aona Calistru.

„Vor învăța despre cum să analizeze critic un conținut media“

Cursanții vor participa la atelier de lucru.

„Elevii vor învăța despre principalele concepte din ceea ce numim educație media, pe înțelesul lor, ce ar trebui să știe și să identifice atunci când consumă conținut media, indiferent de forma în care le este prezentat: prin imagini, text, audio sau video.

Scopul proiectului este ca elevii să dezvolte competențe și abilități de gândire critică pentru a identifica un conținut media dăunător, să deconstruiască mesajele media, să interacționeze într-un mod responsabil pe rețelele sociale și să înțeleagă ce înseamnă educația media și de ce este important să fii un consumator competent de media.

În atingerea acestui scop elevii vor fi implicați activ în atelierele de lucru, unde vor învăța despre cum să analizeze critic un conținut media“, a mai menționat Aona Calistru.

Bibliotecarii vor participat la cursuri de educație media

În plus, bibliotecarii școlilor vor urma cursuri de educație media. „Am semnat un parteneriat de curând cu Casa Corpului Didactic și urmează să pregătim bibliotecarii din școli. Vor face un curs de educație media, prin care vor trece prin toate noțiunile. Scopul este ca bibliotecarii să ducă mai departe în școli aceste lecții.

Cursul acesta se va desfășura în toamnă“, a mai precizat Aona Calistru.