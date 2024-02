VIDEO PRO TV: „România te iubesc!” – dezvăluiri despre afacerile unui senator de Gorj!

Un senator de Gorj este protagonistul emisiunii „România te iubesc!” de la PRO TV, care face dezvăluiri despre modul cum firmele familiei sale câștigă contracte din bani publici.

Realizatoarea Paula Herlo a dat câteva exemple, printre care primăriile Prigoria și Urdari, care au primit bani imediat ce primarii au bătut la ușa senatorului Ion Iordache, președintele PNL Gorj, după care au dat contracte firmelor familiei acestuia, precum și primăria Turceni, la care primar este un fost angajat al lui Iordache și dă contracte acelorași firme.

Intervievați de realizatoarea emisiunii „România te iubesc!”, atât cei trei primari, cât și Ion Iordache spun cu seninătate că nu e nimic ilegal în toate astea, ba mai mult, Iordache a declarat că n-are nici un amestec: ”Astea sunt bârfe, nu am eu ce să comentez”. Singurul care are curajul să vorbească deschis despre cum a ajuns Iordache unul dintre cei mai bogați politicieni din România este fostul primar de la Turceni, Ion Dumitrașcu: „ ”Deci nimeni nu mișcă în Turceni fără să-i dea el. Firma aia răspunde că are ea, dar trebuie să cotizeze la nașul. Totul e o încrengătură, deoarece ele sunt puii lui. Cum mișcă din front, cum e lichidată, ăsta nu glumește. Nu știu, nu glumește, e foarte dur și nu are empatie, nu are nimic”.

„Numele lui Ion Iordache apare într-un raport întocmit de Platforma Regională de Parteneriat Public-Privat pentru Bună Guvernare, care vorbește despre riscurile de corupție în achizițiile publice locale în Europa de Est.” se mai precizează în emisiunea „România te iubesc!” de la PRO TV. Întregul reportaj poate fi urmărit aici