Atleta gorjeană Alina Eremia, campioană balcanică cu echipa României în proba de maraton

Atleta Alina Eremia, legitimată la Pandurii Târgu Jiu și CSM Târgu Jiu, a devenit campioană balcanică cu echipa României în proba de maraton, competiție desfășurată pe 12 noiembrie, la Atena.

După ce a cucerit titlul de vicecampioană balcanică în proba de semimaraton cu echipa României, la începutul lunii septembrie, la Balcaniada de Semimaraton din Macedonia, de la Bitola, Alina Eremia a cunoscut, din nou, gloria europeană. De această dată, Alina a reușit să câștige aurul, pe echipe, la Maratonul Atenei.

Desfășurat pe 12 noiembrie, la Atena, pe unul dintre cele mai dificile trasee din lume, Maratonul Atenei, desfășurat în cadrul Campionatului Balcanic de Maraton, a strâns la start sute de atlete de excepție din zona Balcanilor. Printre aceste atlete s-a numărat și Alina Eremia, sportivă cu dublă legitimare, CSM Târgu Jiu-CS Pandurii, pregătită de profesorul Ion Bură. Antrenorul care a scris istorie pentru atletismul gorjean, Ion Bură, crede că Alina Eremia are toate datele pentru a face pasul către marile competiții atletice. Alina a făcut o cursă extraordinară și-a contribuit din plin la rezultatul final, iar team-ul tricolor a cucerit mult râvnitul aur. Alina Eremia a făcut echipă cu o altă gorjeancă, Adela Bălțoi Dumitrescu, atletă care reprezintă acum clubul CSM Caransebeș.

„Alina are acum vârsta la care trebuie să se gândească serios să se antreneze pentru marea performanță. Are tot ce-i trebuie să dovedească acest lucru, că poate să alerge performanțe de valoare la această probă”, a declarat antrenorul Ion Bură, cel care se ocupă de pregătirea Alinei Eremia în cadrul secției de atletism de la CSM Târgu Jiu.

„Este o încununare a efortului depus în ultimele luni de antrenament“

Alina Eremia a spus că a fost o cursă dificilă: „A fost o cursă destul de dificilă, dar spectaculoasă, pe unul dintre cele mai dificile trasee din lume, un traseu cu o poveste impresionantă. Pentru mine acest titlu înseamnă foarte mult și mă bucur că am reușit să obțin o medalie de aur pentru România. Este o încununare a efortului depus în ultimele luni de antrenament. Dar iată că am reușit, împreună cu colega mea de echipă, Adela-Paulina Dumitrescu, să urcăm pe cea mai înaltă treapta a podiumului. Din punct de vedere personal îmi doream un rezultat mult mai bun, un ”personal best”, dar este bine că am reușit să câștigăm aurul. Voi continua să mă pregătesc și să revin cu un timp mai bun. Cu aceasta ocazie vreau să le mulțumesc antrenorilor, Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură, pentru toată răbdarea“.