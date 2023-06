Baschetbalist gorjean, MVP-ul Turneului Final U17

Baschetbalistul gorjean Mihnea Vlaicu a fost declarat MVP-ul Turneului Final U17.

„Nu am luat titlul de campioni, dar avem MVP-ul Turneului Final U17. El este Mihnea Vlaicu!“, au transmis reprezentanții echipei Știința București, la care evoluează sportivul gorjean.

Rezultatele lui Mihnea sunt ieșite din comun. „Mihnea Vlaicu, de la Știința București Baschet, a fost desemnat MVP al Turneului Final U17 Masculin. În finala mare desfășurată la Sala Olimpia, încheiată cu victoria Ploieștiului (90-78), baschetbalistul născut la Târgu-Jiu a avut 33 puncte, 5 recuperări, 6 pase decisive, 1 intercepție, 1 posesie pierdută și un index de 25 la eficiență.

În cadrul evenimentului, Vlaicu a avut medii de 25.8 puncte, 7.8 pase decisive și 5.8 recuperări“, arată site-ul unitedhoops.ro dedicat baschetului.

A obținut trei premii

Mihnea Vlaicu este fiul lui Marius Vlaicu, arbitru de baschet și președintele Crucii Roșii Gorj.

„Final ale Campionatelor Naționale la Baschet de juniori cu incă o performanță sportivă notabilă ale lui MIHNEA VLAICU care alături de colegii lui din echipa Clubului Sportiv Unviersitar ȘTIINȚA BUCUREȘTI , devin VICECAMPIONI NAȚIONALI AL C.N.U17 Masculin desfasurat la Ploiești. Dupa 5 meciuri jucate la acest Turneu Final cu 4 VICTORII SI O INFRANGERE IN FINALA TURNEULUI, MIHNEA reușeste sa obțina și 3 PREMII INDIVIDUALE: 1) MVP-Most Valuable Player; 2) TOP ASSISTER; 3) BEST FIVE- CEI MAI BUNI CINCI JUCATORI AI TURNEULUI.

Felicitari tuturor participanțiilor cu un plus si pentru echipa de baschet a Clubului Sportiv Școlar Tg-Jiu care a ocupat locul 6 din cele 8 echipe participante si sportivilor gorjeni STAICU MATEI( CSU STIINȚA BUCUREȘTI) și FÂNTÂNĂ DAVID( CS U BT CLUJ NAPOCA) care a fost desemnat si cel mai de perspectivă jucător vât si pentru toate meviurile jucate. FORTA TG-JIU! FORTA GORJ!“, este mesajul transmis de Marius Vlaicu.