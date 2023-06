Festivalul IntenCity: prima seară pe Mainstage

Festivalul IntenCity, ajuns la a doua ediție, aduce în Craiova nume mari ale muzicii internaționale. Evenimentul va avea loc în perioada 30 iunie – 2 iulie, pe două scene amplasate în cadrul Complexului Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) și la Sala Polivalentă.

În prima seară a festivalului GODZ OF ROCK urcă pe scena de pe stadionul Ion Oblemenco, iar momentul va fi dedicat tuturor pasionaților de rock.

Simon Wright, Phil X, Gilby Clarke, Teddy ‘Zig Zag’ Andreadis, Joel Hoekstra, Jeff Scott Soto, Chuck Wright, Neil Turbin, Tim ‘Ripper’ Owens și Herma Sick se reunesc pentru prima dată exclusiv pentru festivalul IntenCity. Prestația acestor artiști incredibili, care au făcut parte din trupe legendare precum AC/DC, Guns N’ Roses, Judas Priest, Bon Jovi, Anthrax și alte trupe iconice, va fi însoțită de Orchestra Operei Române din Craiova. Aceștia vor duce publicul într-o călătorie prin istoria muzicii rock.

Prezentare artiști:

Simon Wright a fost baterist al trupei AC/DC, între anii 1983 și 1989, cu care a înregistrat trei albume și al trupei Dio, cu care a cântat în perioadele 1990–1991 și 1998–2010.

Phil X este chitaristul trupei Bon Jovi – a colaborat cu formația începând din 2011, iar din 2016 a devenit oficial membru al trupei.

Gilby Clarke a fost chitarist al formației Guns N’ Roses în perioada 1991-1994, timp în care trupa a susținut celebrul turneu Use Your Illusion și a lansat albumul „The Spaghetti Incident?”.

Teddy ‘Zig Zag’ Andreadis este distins cu titlul „Outstanding Keyboardist of the Year” în 1999, în cadrul L.A. Music Awards, este cunoscut în lumea rock pentru colaborarea cu Guns N’ Roses.

Joel Hoekstra este chitaristul formației Whitesnake începând cu anul 2014, a atras atenția din perioada în care a cântat la trupa hard rock Night Ranger, între 2008 și 2014.

Jeff Scott Soto este cunoscut ca solist pe primele două albume ale lui Yngwie Malmsteen, în 1984, și al trupei Journey în perioada 2006–2007, a fost unul dintre membrii fondatori ai formației suedeze Talisman, cu care a cântat între 1989 și 2007.

Chuck Wright a devenit celebru fiind basistul trupei americane de heavy metal Quiet Riot pentru lungi perioade de timp de la începutul anilor ’80 până în anul 2021.

Neil Turbin a fost solistul formației Anthrax în perioada 1982-1984, cunoscut pentru vocea de pe albumul de debut al celebrei trupe americane de heavy metal, este din 2001 solistul trupei DeathRiders.

Tim ‘Ripper’ Owens a fost solistul trupei Judas Priest, între 1996 și 2003, și apoi al formației Iced Earth, până în 2007, a fost nominalizat în 1999 la premiile Grammy pentru Best Metal Performance.

Herma Sick este solista trupei Sick N’ Beautiful și membru al formației Venus 5.

În data de 30 Iunie vor concerta pe aceeași scenă și remarcabilii Kiss Kiss in the mix cu DJ Yaang, Dr. Alban, Sabrina, Jenny Berggren from Ace of Base, Haddaway, SNAP!, WRS, Bellini, Zdob și Zdub.

Despre IntenCity Festival

Festivalul IntenCity este organizat, începând cu vara anului 2022, de Opera Română Craiova cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.

Conceptul festivalului își propune să reunească anual o varietate de genuri și influențe muzicale, iar alături de BCR, sponsorul nostru principal, aducem laolaltă muzica de ieri, de azi și de mâine.

