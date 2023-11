Victorie fantastică: 20 de punte diferență obținute de echipa de baschet CSM Târgu Jiu în meciul cu Dinamo

CSM Târgu Jiu a început în forță returul din Liga Națională de Baschet Masculin Getica 95, cu o victorie clară, scor 79-59, contra echipei Dinamo București. Meciul a contat pentru etapa a 10-a și-a fost a treia victorie stagională pentru gruparea gorjeană.

Americanul Cameron Oluyitan a debut pentru CSM Târgu Jiu, în timp ce Dimitrius Underwood a fost cel mai bun jucător al grupării noastre cu 25 de puncte marcate.

CSM Târgu Jiu a revenit pe parchetul din Sala Sporturilor cu mare poftă de joc, iar acest lucru s-a transpus într-o victorie categorică în fața lui Dinamo București, la o diferență de 20 de puncte. Victoria a venit, în special, datorită jocului defensiv foarte bun pe care l-au făcut băieții lui Kresimir Basic. Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu s-au impus în 3 din cele 4 secvențe ale meciului. Pe sferturi scorul a fost 26-16, 21-16, 15-18, 17-9.

Băieții lui Kresimir Basic au dominat copios prima parte a meciului. Cu un Noam Weinberg în zi de mare inspirație de la 3 puncte, și cu Dimitrius Underwood, excelent pe pătrunderi, CSM Târgu Jiu s-a distanțat la +10 pe tabelă, la finalul primului sfert, scor 26-16. În sfertul doi, CSM Târgu Jiu și-a continuat recitalul la panoul advers, cu Popa Calotă, Jalen Dupree, Noam Weinberg și Dimitrius Underwood. În sfertul doi, Kresimir Basic l-a trimis în teren pe noul sosit la echipă, Cameron Oluyitan, care și-a făcut debutul cu un coș de 3p. Baschetbaliștii CSM s-au impus și în actul doi, scor 21-16, și-au intrat cu +15 la vestiare, scor 47-32.

Dimitrius Underwood a a totalizat 25 de puncte, 12 recuperări și 6 pase decisive. A fost urmat de Noam Weinberg, cu o prestație excelentă. Noam a încheiat meciul cu 12 puncte, 4 recuperări și 2 pase decisive. Tot 12 puncte a reușit și Jalen Dupree, extrem de motivat în acest meci. Americanul a mai reușit și 8 recuperări. Revenit în angrenajul echipei, după o accidentare, Octavian Popa Calotă a terminat meciul cu 10 puncte și 2 recuperări. Venit la începutul acestei săptămâni la echipă, americanul Cameron Oluyitan a avut o evoluție destul de apreciată la debutul său. Cameron a reușit 9 puncte și 2 recuperări în cele 12 minute petrecute pe parchet. Ethan Wright a totalizat 6 puncte, 8 recuperări și 6 pase decisive. O evoluție consistentă a avut și Andrei Bărăgan, care a terminat meciul cu 4 puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă. Arsenije Vuckovic a terminat meciul cu 1 punct și 3 recuperări.

„Ar fi bine să menținem acest ritm pe o perioadă cât mai lungă“

Kresimir Basic consideră că CSM Târgu Jiu a făcut cel mai bun meci din acest sezon, în special din punct de vedere defensiv: „Felicit întreaga echipă pentru munca depusă, în special în partea de apărare. Este cel mai bun meci al nostru din punct de vedere defensiv. Jucătorii români astăzi au avut o evoluție constantă, foarte bună. Am spus că jucătorii străini pot să marcheze, dar este nevoie de aportul tuturor pentru a câștiga astfel de meciuri importante. Odată cu revenirea tuturor, am putut avea o coeziune mai bună și la antrenamente, să cream o unitate. La meci, s-a văzut acest lucru, pentru că dispunem de o rotație mai lungă și fiecare își ia rolul în serios. Noam Weinberg a făcut un meci foarte bun astăzi, a deschis terenul cu acele aruncări de trei puncte. Ne bucurăm pentru el și sperăm să se mențină pe o linie ascendentă, pentru că este un jucător cu potențial. Ar fi bine să menținem acest ritm pe o perioadă cât mai lungă, însă suntem conștienți de faptul că peste două săptămâni urmează un alt tip de meci, în deplasare, împotriva unei echipe bune. Este clar că trebuie să fim la o intensitate mare, pe parcursul întregului meci”.

Dimitrius Underwood, jucătorul meciului, consideră că diferența în acest meci a fost făcută pe fază ofensivă: Ne-am simțit foarte bine astăzi, cu toții. Am conștientizat că este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, am făcut o apărare foarte bună, iar recuperările au fost cheia acestui meci. Au încercat să revină în a doua repriză, dar am rămas concentrați și am controlat ritmului meciului. A contat foarte mult că au revenit jucătorii accidentați. Popa-Calotă a contribuit foarte mult, la fel Berculescu și Bărăgan, acest lucru ne-a ajutat să obținem succesul. Putem să legăm victoriile, chiar dacă toate meciurile sunt grele. Trebuie să jucăm la aceeași intensitate. Astăzi am câștigat la 20 de puncte, dar diferența nu s-a simțit pe teren”.