Amenzi de 200.000 de lei în zona Pandurașul. Deșeurile au fost la loc în doar câteva zile

Amenzi în valoare de 200.000 de lei au fost aplicate de comisarii Gărzii de Mediu Gorj în cartierul Pandurașul din Târgu Jiu, acolo unde sunt aruncate. în special, deșeuri textile, într-un loc neautorizat.

„Numai în ultima lună în zona Pandurașul, unde este o mare problemă a orașului Târgu Jiu și există un comerț mai mult sau mai puțin legal cu haine vechi, am făcut acțiuni permanente, ajutați de Poliția Locală și de Jandarmerie. Am vrut să periem toată această zonă și nu doar să-i descurajăm pe cei care care aruncă, ci, în același timp, să salubrizăm zona, am reușit în proporție mare să facem acest lucru cu ajutorul operatorului de salubrizare și am reușit să curățăm întreaga zonă. Au fost aplicate sancțiuni de două miliarde lei vechi și au fost confiscate mijloacele de transport folosite la transportul deșeurilor, deoarece am făcurt serviciul de permanență zi și noapte“, a spus Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj.

Deșeurile au fost la loc în doar câteva zile

După ce controalele s-au oprit, zona s-a umplut din nou de deșeuri, în scurt timp. „Am observat că, în perioada în care eram prezenți acolo, toți cetățenii își țineau căruțele în curte pline de haine vechi și nu se mai aruncau. Când au aflat că nu mai mergem acolo, au început să arunce din nou“, a menționat Gheorghe Sanda.