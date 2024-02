Se caută militari pentru Batalionul 24 Infanterie Târgu Jiu. Vezi condițiile

Prima serie de recrutare, selecție și repartizare a candidaților pentru posturile de soldat gradat profesionist la Batalionul 24 Infanterie Târgu Jiu, județul Gorj, se desfășoară în luna februarie.

Candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani, împliniți la data începerii programului de instruire şi cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire.

La înscriere, candidatul are nevoie de documentele care atestă identitatea, in original (cartea de identitate), de asemenea, pentru întocmirea dosarului, candidatul trebuie să prezinte, in original și copie, următoarele documente: certificat de naştere; carte de identitate, cazier judiciar, documente care sa ateste nivelul studiilor și livret militar (unde este cazul), adeverintă de la medicul de familie valabilă 90 de zile, care să cuprinda sintagma „eliberată pentru sustinerea probelor sportive, evaluarii psihologice si examinarii medicale la intrarea în sistemul militar“.