Rezultat de excepție pentru atleta Alina Eremia

Atleta Alina Eremia, spotivă cu dublă legitimare, CSM Târgu Jiu-CS Pandurii, pregătită de profesorul Ion Bură, a cucerit medalia de argint, la Balcaniada de Semimaraton din Macedonia, de la Bitola. Duminică, 3 septembrie, aceasta a reprezentat România și, după o cursă destul de dificilă, a câștigat titlul de vicecampioană balcanică.

Între reprezentantele României la întrecerea balcanică s-a aflat şi gorjeanca Alina Eremia, care a urcat pe podiumul competiţiei. A cucerit argintul în întrecerea pe echipe. Ea a reuşit această performanţă alături de Liliana Dragomir, legitimată la CSM Caransebeș și CSU Arad. A fost o cursă reuşită, dar destul de dificilă, cu un tempo ridicat pe cei 21 de Km, drept dovadă că au existat și echipe care au abandonat. Româncele au dus însă cursa până la capăt și au făcut-o foarte bine, devenid vicecampioane balcanice, după o luptă strânsă cu Bulgaria, care a câștigat aurul. Alina Eremia s-a declarat extrem de bucuroasă că a reprezentat România la această competiție și spune că titlul de vicecampioană balcanică este acum o motivație în plus pentru a se pregăti și mai bine pentru următoarele curse. „A fost o cursă grea, dificilă. Am alergat împotriva unur atlete puternice din Macedonia, Bulgaria sau Albania. A fost greu, dar am reușit să urcăm pe podium. Aș putea spune că, din punct de vedere sportiv, a fost și o experiență frumoasă. Această cursă pentru mine este o motivație mai mare de a merge mai departe, de a mă pregăti cât se poate de bine pentru ceea ce urmează”, a spus Alina Eremia.