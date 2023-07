SCANDAL Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian acuzat că i-a înstrăinat lucrurile persoanle

Una dintre surorile lui Petrică Mîțu Stoian îl acuză pe Doru Gușman, (cel despre care se spune că i-a fost impresar solistului de muzică populară, dar femeia spune că i-a fost doar șofer) că-i înstrăinează lucrurile personale.

Maria Tărchilă, una dintre surorile lui Petrică Mîțu Stoian, a declarat pentru Spynews.ro că vrea să facă un muzeu pentru fratele său, în casa lui de la țară, dar că cel care se pretinde a-i fi fost impresar nu i-a dat nimic, ba mai mult, le înstrăinează.

”Eu nu am nimic cu Doru Gușman, el trebuie să îmi dea toate lucrurile fratelui meu să le pun în casa lui, la țară, el nu mi-a dat nimic. El a început să le dea de pomană, face el pomeni, e el neam cu Mâțu? Nu e frate, nu e soră, ce e el cu Mâțu să facă pomeni? Nu trebuie să înstrăineze nimic din lucrurile lui, el nu respectă niciodată legea. El pe lucrurile lui Mâțu nu trebuia să pună mâna pe nimic, trebuia să vină poliția să facă proces verbal, să nu punâ mâna pe nimic, dar el a început să le dea”, a declarat Maria Tărchilă pentru Spynews.ro.

După ce l-a acuzat că nu avea nici o calitate care să-i confere dreptul de a se folosi de obiectele personale ale lui Petrică Mîțu Stoian, sora fostului artist a afirmat că acesta nu avea atestat de impresar și că a fost doar șoferul fratelui ei: ”Lucrurile lui personale nu ni s-au dat. Alea trebuie să se dea, cele din casă, lucrurile personele de la cel care era impresar, dar el nici nu era impresar, el a fost șoferul lui Petrică, el nici nu avea atestat de impresar.”

Cu ceva timp în urmă, Doru Gușman a afirmat că surorile lui Mîțu au cerut un singur costum, pe care l-ar fi și dat și că obiectele personale ale artistului erau în casa lui pentru că locuia la el de 16 ani.

„Petrică a stat 16 ani în casa mea. Surorile lui nu au vrut decât un costum popular, pe care o să-l expună unde îi vor face muzeu. Am vorbit și cu nepoata lui, Cristina, m-a întrebat dacă mai am un costum civil, ca să-l dea cuiva de pomană, îi dau, căci au rămas mai multe. Nu arunc nimic. La noi se face parastas la fiecare șase luni, până la șapte ani, așa că am lucruri pentru toate aceste pomeni. Surorilor lui le-am tot dat ce au cerut, jumătate din ce a rămas”, a declarat Doru Gușman în cadrul unui interviu, potrivit cancan.ro.