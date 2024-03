Primarul Marcel Romanescu: „Strategia mea o conturez de patru ani de zile și este bazată pe oameni”!

„Cei mai importanți în orice campanie electorală sunt oamenii care te susțin”, a declarat, franc, Marcel Romanescu, primarul orașului Târgu Jiu, candidatul PSD la alegerile locale pentru fotoliul de primar al municipiului.

Edilul susține că nu va desconsidera de niciun fel bătaia electorală pentru Primăria Târgu Jiu, deși este conștient că pleacă în cursă cu prima șansă și cu o echipa considerabilă în spate. Romanescu a amintit de cei 400 de liberali care l-au însoțit odată cu plecarea sa și a echipei sale de la PNL Târgu Jiu dar a menționat și despre echipa găsită la PSD Târgu Jiu dar și despre armonizarea celor două.

În plus, Romanescu a arătat că a adus în partid oameni noi, din toate cartierele orașului, restructurând organizațiile PSD pe fiecare secție de votare.

„Nu mi-am uitat oamenii care mi-au fost aproape în cei șapte ani de la primărie, nici pe cei care mi-au fost alături în cei douăzeci de ani de când fac politică. Nu este ușor să disloci o armată dintr-o parte, să o duci în altă și să le garantezi oamenilor că va fi bine.

Tot ce am făcut până la acest moment a fost în ideea construirii unei echipe. Am avut o echipă minunata, am în continuare o echipă minunată. Deoarece pe lângă cele patru sute de persoane care mi s-au alăturat în PSD, odată cu plecarea mea din partidul liberal, mai am lângă mine alte patru sute, unii veniți din organizația municipală a PSD, alții care s-au alăturat din viața civilă.

Flavius Boian, domnul Sulea, directorul Școlii Sfântul Nicolae, domnul Berca de la Liceul Nr. 2 sunt oameni care au acceptat să se alăture acestei echipe. Nu mai vorbesc de celelalte sute de persoane care în această lună au fost alături de noi”, a completat primarul municipiului.

Marcel Romanescu a explicat că a adus în fiecare seară, la sediul PSD, zeci chiar sute de târgujienii, unii care nu au mai făcut niciodată politică.



„A fost un tur de forță pe care l-am făcut. Noi, o lună de zile, după program, plecam de la Primărie ori de la Edilitara, cu domnul Dăianu, pentru a ne întâlni cu echipele noastre la sediul PSD. Poate la început a părut o chestie întâmplătoare. Dar, în prima seara m-am văzut cu o sută de persoane, a doua cu o sută douăzeci, ca apoi să mă văd cu două sute de persoane într-o seară. Asta le spuneam colegilor mei, că sunt puține organizații în Târgu Jiu care pot această performanță. Nu am putut sta foarte mult cu ei. Dar, dacă prețuiești omul este imposibil să nu câștigi. Acei oameni au văzut la PSD altceva. Că Marcel Romanescu și echipa sa a dat șanse tuturor”, a subliniat edilul municipiului.

„Viața mi-a demonstrat că nu poți face performanță decât cu oameni performanți. Lista noastră de consilieri va fi una completa cu oameni care s-au implicat în toată această perioadă.

Am început totul în noiembrie, deoarece este foarte dificil să armonizezi două organizații. Nu este un secret că sunt două organizații în una, cea municipală din PNL, și cea municipală găsită la PSD. Acum este însă una singură, iar armonizarea nu a fost simpla deoarece toți acești oameni, în ultimii douăzeci de ani au fost competitori. Au fost orgolii, dar astăzi cele două echipe sunt un tot unitar. Din noiembrie în martie am armonizat totul iar acești oameni se privesc în ochi”, a menționat Marcel Romanescu spunând că în orice sondaj PSD este declarat câștigător pe municipiu, dar, miza este, în opinia primarului, rezultatul pe care partidul îl va obține.

„Vreau un rezultat astfel încât după data de nouă iunie sa avem conturate numele celor doi viceprimari. Una dintre figuri este deja conturată, Bogdan Bejinaru, am plecat într-o echipa, a doua persoana va fi negociată pe performantele celor care vor participa la acest proiect. Iar domnii Weber și Cosmin Popescu sunt convins că vor aprecia implicarea acestor oameni”, a mai spus Marcel Romanescu.

În acest moment, numele candidaților la primărie nu este cunoscut oficial decât de la unul, două partide mici. În perioada imediat următoare se va cunoaște însă exact cine sunt candidații care vor intra oficial în competiția pentru fotoliul de primar la municipiu și cine vor fi contracandidații lui Marcel Romanescu.