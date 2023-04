Proiectul drumului expres Tg-Jiu – Craiova, apreciat de toată clasa politică

Inițiativa deputatului de Gorj, Mihai Weber, de a realiza un drum expres Târgu Jiu -Craiova, apreciată și de miniștrii celorlalte partide politice.

Tronsonul pentru care alții au dat asigurări că nu se va realiza, este acum motiv de laudă pentru toată clasa politică, indiferent dacă s-au implicat sau nu în realizarea acestui proiect.

„Mă bucur că proiectul privind Drumul Expres Târgu Jiu-Craiova, pentru care m-am implicat foarte mult și nu concep să nu se facă, este apreciat și de miniștrii altor partide, dar, totodată, nu pot să nu remarc faptul că atunci când am vorbit pentru prima data despre acest proiect, unii, care acum vorbesc despre importanța sa, aruncau cu noroi și chiar au încercat să pună piedici în implementarea lui. Realizarea Drumului Expres Târgu Jiu-Craiova se află într-o fază avansată. Săptămânal am discuții la CNAIR despre acest proiect și urmăresc îndeaproape pașii parcurși, deoarece reprezintă o reală oportunitate de dezvoltare a județului Gorj și am garanții că se va face”, a transmis deputatul Mihai Weber, inițiatorul proiectului.