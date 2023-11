Doctorul Florin Bobircă, specializat în chirurgie oncologică, revine la Târgu Jiu: Durata de spitalizare pentru o operație de cancer de colon este, în medie, de 5-7 zile!

Conf. Dr. Florin Bobircă, medic primar chirurg în București, revine pe 8 decembrie la Târgu Jiu pentru consultații la Centrul Medical pentru Sănătate Umană din municipiu. Medicul specializat în chirurgia oncologică, ce a operat deja mai multe paciente cu cancer la sân, femei depistate în urmă consultațiilor făcute periodic la Târgu Jiu, ne-a explicat, în cadrul unui interviu, ce trebuie să știm și despre cancerul de colon, o maladie care face ravagii și în rândul gorjenilor.

Reporter: Domnule doctor, este cancerul de colon mai agresiv decât alte tipuri de cancer?

Dr.Florin Bobircă: Este o întrebare foarte bună și răspunsul este ferm că “nu”. Cancerul de colon nu se consideră a fii printre cale mai agresive forme de cancer, dar sigur că depinde foarte mult de cât de avansată este boala la momentul descoperirii ei, sau mai bine spus este important pentru a stabili agresivitatea, gradul de evoluție a cancerului de colon.

Rep.: Cum se diagnostichează un cancer de colon?

Dr.F.B: Suspiciunea de cancer de colon pleacă de la acuzele pacientului, si anume: o scădere inexplicabila în greutate, lipsa poftei de mancare, oboseala, tulburările de tranzit intestinal (scaune diareice sau predispoziția la constipație) sau/si scaune cu sânge, toate acestea ne îndeamnă să stabilim indicația de colonoscopie. Acesta este o investigație imagistică prin care se vede cu exactitate colonul pe suprafața interioară si totodată poate decela cu mare exactitate dacă există modificări patologice.

Rep.: Dacă un pacient are scaune cu sânge, probabilitatea să aibă cancer de colon este mare?

Dr.F.B: Aceasta relație există, adică cea dintre cancerul de colon si scaune cu sânge, acestea din urma mai pot apărea și la pacienții cu hemoroizi, fisuri anale, boli inflamatorii intestinale, polipi rectali sau colonici. Foarte importanta este vârstă pacientului, pentru că riscul de a dezvolta cancer de colon crește odată cu înaintarea în vârstă. Concluzia este că nu întotdeauna scaunele cu sânge sunt asociate unui cancer, dar este foarte important ca să facem analizele necesare, la timp, pentru a exclude o astfel de boală.

Rep: Ce analize putem face, in afara de colonoscopie, pentru a depista cancerul de colon?

Dr.F.B: Sunt unele tipuri de cancer de colon care se manifestă prin anemie, de asemenea tot la analizele de sânge putem găsi marker tumorali (CEA si CA19-9) cu valori crescute sau semne de infecție ale unor tumori de colon aflate in stadiu avansat. Ecografia abdominală nu poate vizualiza colonul, ea ne poate oferi informații doar tangential. Tomografia computerizata ne poate furniza detalii despre evoluția bolii, prezența unor eventuale metastaze în ficat sau plămân și mai puțin despre prezenta tumorii de colon în sine, care de multe ori nu se vede la tomografie.

Rep: Ce complicații pot să apară la un pacient cu cancer de colon?

Dr.F.B: Sunt situații in care cancerul de colon se manifestă prin oprirea tranzitului intestinal și atunci apare ocluzia intestinală, altele in care pacientul pierde mult sânge, rezultând anemia sau cazuri in care tumora se infectează si/sau perforează. Toate sunt la fel de serioase si impun un tratament de urgenta. Important este insa, ca pacientul sa fie diagnosticat înainte să ajungă la astfel de complicații nedorite.

Rep.: Ce presupune operația pentru cancer de colon și cand trebuie făcută?

Dr.F.B: Operația pentru cancer de colon, care se poate efectua pe cale clasică sau laparoscopică, presupune îndepărtarea segmentului de colon interesat si a teritoriului ganglionar aferent. În cele mai multe cazuri operația se face după stabilirea diagnosticului, în puține cazuri este necesar tratament oncologic preoperator. Durata de spitalizare pentru o astfel de operatie este, in medie, de 5-7 zile.

Rep: Ce ne puteți spune despre speranța de viața a pacienților cu cancer de colon?

Dr.F.B: Speranța de viață este bună după tratamentul unui astfel de cancer și este cu atat mai mare cu cat boala este intr-un stadiu mai redus. Fata de alte tipuri de cancer rezultatele după tratamentul chirurgical sunt bune, iar necesitatea tratamentului oncologic, adică a chimioterapiei, este rezervată pentru cazurile avansate. Este foarte important rolul screeningului, in special, la pacienții cu un istoric familial de cancer de colon, pentru are rolul de depista modificările apărute intr-un stadiu incipient.

