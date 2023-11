Direcția Silvică investește în păstrăvării

Direcția Silvică Gorj investește masiv în întreținerea păstrăvăriilor. Astfel, a fost asigurată hrana pentru perioada următoare, în ceea ce privește păstravul de consum existent la nivelul unităților din subordinea Direcției Silvice Gorj. Acestea se regăsesc în special în cadrul ocoalelor silvice din zona submontană a județului Gorj.

Un operator de specialitate va furniza extrudatul pentru păstravul de consum. Bugetul alocat pentru hrana păstravului din crescătorii este de aproape 900.000 de lei.

Direcția Silvică Gorj, are an de an, planuri de valorificare a păstravului, în schimbul cărora sunt obținute venituri însemnate. Acestea se adaugă la alte venituri proprii care sunt realizate din valorificarea: ciupercilor, fructelor de pădure, plantelor medicinale, masei lemnoase sau a cotelor de vânat.