Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a reușit să câștige meciul 2 contra grupării bucureștene Laguna

CSM Târgu Jiu a câștigat luni seara, scor 106-93, meciul 2 contra grupării bucureștene Laguna, din seria de play-out a Ligii Naționale Masculine de Baschet Getica 95. Dimitrius Underwood, cu 25 de puncte, și Camil Berculescu, cu 24 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai grupării gorjene. Scorul este acum 1-1, iar seria se mută la București, acolo unde se vor disputa următoarele două partide.

CSM Târgu Jiu a arătat o cu totul altă față în meciul de marți seara, în care baschetbaliștii gorjeni s-au dezlănțuit pe fază ofensivă, reușind să înscrie peste 100 de puncte. Decizia conducerii de a-l aduce pe banca tehnică pe antrenorul Adrian Roșu, cel care s-a ocupat în acest sezon de echipa satelit a clubului, a fost una inspirată. Adrian Roșu va conduce, împreună cu Claudiu Alionescu, echipa, pe finalul acestui sezon. Deși nu a avut destul timp la dispoziție pentru a pregăti acest meci, Adi Roșu a ajustat din mers angrenajul echipei, iar baschetbaliștii trimiși în teren au răspuns pozitiv. A rezultat un meci spectaculos, gustat din plin de spectatorii care au venit să susțină echipa. ”Asul din mâneca” lui Adi Roșu în această seară a fost Camil Berculescu. Descătușat, baschetbalistul gorjean a fost unul din artizanii victoriei din această seară.

Baschetbaliștii gorjeni au beneficiat și de această dată de sprijinul fanilor. Chiar dacă mai puțini ca la meciurile din sezonul regulat, cei care au venit la sală au fost în permanență alături de echipă, i-au încurajat pe băieții lui Roșu și au aplaudat coșurile spectaculoase reușite de aceștia. La meci au fost prezente și handbalistele senioare, care au ținut să-i sprijine pe colegii de la baschet, cu puțin înainte de meciul lor extrem de important din Liga Florilor, de miercuri, 15 mai, contra Daciei Mioveni.

Cu Dimitrius Underwood, Camil Berculescu, Arsenije Vuckovic, David Antonescu și Cameron Oluyitan în primul ”5” gândit de Adi Roșu, CSM Târgu Jiu a început în forță meciul cu un run de 6-0, după doar 1 minut de joc, și 11-2, după doar două minute de joc!

„Avem un «vibe» bun și sperăm să continuăm pe același drum

Camil Berculescu, unul dintre cei mai buni jucători ai grupării gorjene în acest meci, a spus că toată echipa a a jucat bine: „În această seară, cu toții am jucat bine. Le mulțumesc colegilor și staff-ului pentru încredere. Să sperăm că mergem exact pe același drum. Uneori, în viață, lucrurile nu sunt roz. Dar, cum am spus și în interviurile trecute, trebuie să ai mentalitate de învingător. Și, indiferent de ce îți oferă viața, să iei lucrurile așa cum sunt și să scoți ce este mai bun de acolo. Probabil, situația în care ne aflăm ne-a determinat să fim atât de motivați. Sunt foarte, foarte mulți factori, nu poți să spui că a fost doar un șoc. Până într-un anumit punct, a fost cel mai bun sezon, dar, din păcate, nu a fost așa cum ne-am dorit. Vrem să încheiem seria cu bine, indiferent de numărul de meciuri. Băieții au dat drumul la motoare. S-au simțit mult mai bine. Cumva li s-a luat o angoasă de pe suflet. Nu știu ce a fost în neregulă până acum. Sperăm, la București, să nu se repete poveștile de la Focșani și Galați”.

Cameron Oluyitan, cel mai bun jucător de la CSM Târgu Jiu din meciul cu Laguna, a explicat că victoria a venit pentru că jucătorii au fost motivați: „Este un lucru bun că ne-am revenit din punct de vedere al motivației. Am scăpat din mână anumite meciuri pe care nu trebuia să le scăpăm, astfel că este o victorie importantă pentru echipă și pentru seria cu Laguna. Am refuzat să pierdem, am intrat cu altă motivație, altă încredere. Am vrut foarte mult să câștigăm față de meciurile precedente. Am vorbit între noi, a fost o dorință comună. Camil, Dimitrius, au făcut un meci foarte bun. Este un sentiment plăcut când echipa câștigă și toată lumea contribuie. Avem un “vibe” bun și sperăm să continuăm pe același drum. La București, trebuie să intrăm foarte determinați, nu trebuie să le dăm încredere, și să jucăm agresiv de la prima minge”.