Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut ultimul meci disputat în EHF European League

CSM Târgu Jiu a pierdut și ultima confruntare din Grupa D a EHF European League Woman, sezonul 2023-2024. Echipa lui Liviu Andrieș a cedat, scor 20-22, în fața formației maghiare Motherson Mosonmagyarovari KC.

CSM Târgu Jiu a pierdut la mare luptă confruntarea cu echipa din Ungaria, după un meci extrem de echilibrat în cea mai mare parte din timp. A fost o partidă încrâncenată, care s-a lăsat cu multiple eliminări în ambele tabere, cu răsturnări de situație pe tabelă, cu un început de repriză secundă mai bun pentru echipa oaspete, și cu final dominat de CSM Târgu Jiu, care a încercat o revenire pe tabelă. Gorjencele au fost foarte aproape să realizeze acest lucru și să obțină un rezultat pozitiv, poate un rezultat de egalitate era mult mai echitabil pentru ceea ce s-a întâmplat în teren. Aproximativ 700 de persoane au fost prezente în tribunele Sălii Sporturilor din Târgu Jiu.

Hahandbalistele noastre au făcut o primă repriză excelentă, în care au condus pe tabelă, au jucat de la egal la egal cu mult mai puternica formație maghiară. Drept dovadă stă și scorul înregistrat pe tabelă la finalul primei reprize, 10-10. Obligate să câștige la Târgu Jiu pentru a se califica, maghiarele au început tare repriza secundă, când au reușit să se distanțeze la +6 goluri pe tabelă(13-19 și 14-20). Handbalistele lui Liviu Andrieș au avut un final de meci mai bun, în care au încercat să revină pe tabelă. Cu un public inimos în spate, fetele lui Liviu Andrieș au redus din diferență, iar unguroaicele au tremurat serios pe final de meci pentru victorie. Echipa noastră s-a apropiat la doar un gol, 20-21, dar nu a mai avut forță să răstoarne scorul pe tabelă.

Liviu Andrieș: „Am întâlnit echipe care sunt între primele două-trei în campionatele lor“

Liviu Andrieș, antrenorul principal al CSM Târgu Jiu, a spus că jucătoarele sale au avut o prestație bună: „Am avut o prestație bună, chiar foarte bună în anumite momente ale jocului. Într-adevăr, cu mici greșeli care până la urmă trebuie să spunem că sunt normale la nivelul la care la care suntem noi și la nivelul la care sunt aceste adversare de astăzi. Una peste alta, țin să le felicit pe fete pentru determinare, pentru atitudine. Poate sunt puțin subiectiv, dar am auzit că a început să se vorbească cam urât despre ceea ce am făcut noi în această perioadă. Și mie îmi pare rău de toată munca pe care am depus-o până acum, împreună cu fetele, pentru că este o muncă asiduă, este o muncă pe care am dus-o neașteptat pentru toată lumea, ținând cont că noi suntem CSM Târgu-Jiu, iar în această grupă de cupe europene am întâlnit echipe care sunt între primele două-trei în campionatele lor. Noi, echipa din Târgu Jiu, suntem pe locul 10 în campionatul din România. Nu mai vorbesc de bani, de toate celelalte care sunt legate, dar pentru tot ceea ce au făcut, fetele astea merită felicitări. Jos pălăria! Efectiv, am emoții pentru că nu mi se pare corect să se arunce cu pietre, să se dea cu buretele peste toată munca pe care o facem, să se spună că antrenorul este depășit și să se spună că fetele nu au valoare, să se spună că suntem vai de capul nostru, ținând cont de ceea ce am făcut. Nimeni nu realizează că, în doi ani de zile, am reușit să promovăm, să ne menținem în Liga Florilor, să jucăm o finală de Cupa României, să jucăm două meciuri în compania unei echipe din Suedia, să ne calificăm în grupele EHF European League, lucruri pe care multe echipe din liga noastră nu le-au reușit. Noi, așa «handicapați» cum suntem, fără valoare, am reușit acest lucruri. Țin să le mulțumesc celor care ne susțin, celor care sunt alături de noi și înțeleg acest fenomen”.