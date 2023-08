Echipa Viitorul Târgu Jiu, învinsă pe teren propriu

Echipa de fotbal Viitorul Târgu Jiu a fost învinsă pe teren propriu de Ceahlăul Piatra Neamț, într-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii a II-a de fotbal. Cristian Jalbă a marcat în minutul 29, după care diferența a fost majorată în minutul 41 de Marius Savu.

Doar în debutul primei reprize, jocul echipei din Târgu Jiu s-a îmbunătățit, singura șansă mare a gazdelor fiind irosită de tânărul Nicholas Geană.

„Ceahlăul este o echipă solidă, despre care știam că e puternică, că are forță pe faza ofensivă, dar cu toate astea nu cred că a ajuns la poartă în primele 30 minute! La prima intrare în careul nostru au dat o bară pe o centrare din lateral, apoi gol pe diagonale de 60 de metri și, pe fondul adormirii fundașului nostru stânga și a mijlocașului stânga, au marcat cu centrări în gura porții. Pe parcursul meciului am reușit să echilibrăm jocul, dar fără să avem ocazii clare. Puteam să facem 1-2, prin minutul 60, cred, apoi a fost un joc haotic! Nu am mai avut forță! O dau și eu, pe românește, s-a văzut oboseala după meciul de Cupă, deși nu e scuză, fiindcă nimic nu e mai frumos să joci din trei în trei zile. Adversarul n-a avut însă niciun titular deplasat la meciul de Cupă, iar asta s-a văzut azi pe teren, s-a văzut oboseala noastră”, a spus antrenorul Călin Cojocaru pentru Radio Accent.