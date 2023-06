Atleta Andreea Chivoiu, pe podium la Campionatul Internațional al României „Iolanda Balaș Soter”

Atleta Andreea Chivoiu a participat, la finalul săptămânii trecute, la Campionatul Internațional al României „Iolanda Balaș Soter”, una dintre cele mai vechi întreceri europene. Sportiva cu dublă legitimare CSM Târgu Jiu-CS Pandurii a obținut locul 3, la tineret, în proba de 1500 și locul 5 la senioare, în aceași probă de 1500m, în timp ce la 3000 de metri, Andreea Chivoiu a terminat pe locul 4. Competiția s-a desfășurat pe 3 și 4 iunie, la București.

Pentru Andreea Chivoiu, atleta pregătită de antrenorii Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură, „Internaționalele” României au reprezentat ultimul concurs pe pistă din acest sezon. La reuniunea atletică de la București, Andreea Chivoiu a avut parte de o concurență acerbă în proba de 1500m. În prima zi a competiției, gorjeanca a făcut însă o cursă foarte bună, care a plasat-o pe podium, pe locul 3, la tineret, iar în clasamentul general, pe locul 5 la senioare. În cea de-a doua zi a concursului, Andreea Chivoiu a luat startul în proba de 3000m. Nu a fost la capacitate maximă din punct de vedere fizic. Sportiva noastră a întâmpinat ceva probleme medicale, dar sub atenta supraveghere a celor doi antrenori, Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură, Andreea a alergat foarte bine și a fost foarte aproape de podium și în această cursă. A terminat pe locul 4.

A avut probleme medicale

„Dacă în prima zi am avut o evoluție foarte bună, încheiată cu un loc 3, la tineret, în proba de 1500, în cea de-a doua zi, câteva probleme medicale m-au împiedicat să evoluez la potențial maxim. A fost o probă în care nu m-am simțit prea bine fizic, dar cu ajutorul domnilor antrenori am încercat să trec peste orice obstacol și nu am fost departe de podium. Am reușit doar locul 4 în proba de 3000m”, a spus Andreea Chivoiu.