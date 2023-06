CSM Târgu Jiu a reușit să transfere o nouă handbalistă cu rezultate remarcabile

CSM Târgu Jiu continuă campania de transferuri pentru viitorul sezon din Liga Florilor. Olteanca Aura Teodora Popescu este noul pivot al CSM Târgu Jiu. Născută la Craiova, noua achiziție a grupării gorjene este vicecampioană a României și câștigătoare a Cupei EHF, performanțe obținute împreună cu echipa din Craiova. Aura Teodora Popescu vine de la CSM Slatina și a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2023-2024.

Echipa lui Liviu Andrieș se întărește pentru că va fi implicată pe trei fronturi: Liga Florilor, Cupa României și Cupa EHF. Noul pivot al echipei din Târgu Jiu, Aura Teodora Popescu, este o jucătoare cu experiență la nivelul celor trei competiții. După 6 sezoane petrecute în prima ligă din România, handbalista născută în Bănie are un palmares impresionant. Teodora este vicecampioană a României în Liga Florilor, medaliată cu argint și bronz în Cupa României și câștigătoare a Cupei EHF, performanțe obținute cu SCM Craiova și HC Zalău.

Teodora Aura Popescu a început handbalul la vârsta de 11 ani, în orașul natal, în Bănie, la HCM Craiova, unde a bifat primele sezoane la nivel juvenil, între 2010 și 2012. Evoluțiile de la Craiova au propulsat-o pe Teodora către Centrul Național de Excelență de la Râmnicu Vâlcea. A petrecut 4 sezoane la CNE Râmnicu Vâlcea. A jucat apoi doi ani împrumutată la echipa de junioare a CSM Ploiești, de unde a fost convocată, în 2015, la echipa U17 a României pentru a participa la ediția din acel an a Campionatului European din Macedonia, ediție la care România a ocupat locul 4, poziție la care a contribuit din plin și Aura Teodora Popescu. Pentru naționala de junioare a României, Teodora a jucat în 45 de meciuri și a marcat 106 goluri. Între 2015 și 2017 a jucat pentru echipa a doua a CSM București, cu care a câștigat, în 2016 și 2017, titlul național la categoria Junioare 1, și a fost desemnată doi ani la rând cel mai bun pivot, dar și ”Sportivul Anului 2016” la juniori la CSM București. Între 2017 și 2019 a jucat pentru naționala de tineret a României, pentru care a bifat 71 de prezențe și a marcat 67 de goluri.

În anul 2017, Teodora Popescu s-a întors acasă, la Craiova, unde a debutat la nivel de senioare în Liga Florilor alături de SCM Craiova. Anul 2018 a fost unul de referință în cariera ei. Cu SCM Craiova, Teodora a câștigat titlul de vicecampioană a României, medalia de argint în Cupa României și a câștigat Cupa EHF! După un sezon de poveste la Craiova, Teodora a plecat la HC Zalău, echipă la care a jucat în perioada 2018-2022. Sub comanda lui Gheorghe Tadici, Teodora a jucat, din nou, în 2019, în Cupa EHF, unde a ajuns în turul 2 al competiției. Tot cu echipa din Zalău, Teodora și-a îmbogățit palmaresul cu alte două medalii de bronz în Cupa României, cucerite în 2019 și 2021. În 2022 s-a despărțit de echipa din Zalău și a trecut la CSM Slatina, unde a jucat în sezonul 2022-2023. Teodora va rămâne în Oltenia și pentru sezonul 2023-2024, după ce a semnat cu CSM Târgu Jiu.

„Am urmărit echipa din Târgu Jiu“

„Sunt încântată să fac parte din echipa CSM Târgu Jiu și abia aștept să încep această nouă etapă a carierei mele alături de clubul din Târgu Jiu și suporterii gorjeni.

Colaborarea mea cu CSM Târgu Jiu pentru viitorul sezon s-a realizat prin negocieri și discuții cu reprezentații clubului. Am avut oportunitatea de a discuta despre proiectul clubului din Târgu Jiu și despre modul în care eu aș putea contribui la echipă. Am ajuns la o înțelegere și așa am semnat cu CSM Târgu Jiu.

Ceea ce m-a determinat să aleg CSM Târgu Jiu a fost în primul rând spiritul de echipă, care a condus la obținerea rezultatelor foarte bune, pentru că am urmărit echipa din Târgu Jiu, și în al doilea rând faptul că și eu sunt olteancă.

Îmi doresc să îmbunătățim performanța echipei din Târgu Jiu față din sezonul trecut și să atingem un loc cât mai bun în clasament. Cât despre mine, vreau să mă autodepășesc și să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele“, a spus noua jucătoare a CSM Târgu Jiu, pentru site-ul clubului.