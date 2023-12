Echipa de baschet CSM Târgu Jiu va juca în deplasare la Galați

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu va întâlni, în deplasare, în runda a 12-a a Ligii Naționale, formația CSM Galați. O victorie în deplasare va menține șansele echipei pentru calificarea în play-off-ul competiției, ceea ce ar însemna atingerea obiectivului, și anume să evolueze în continuare pe prima scenă a baschetului românesc și scăparea de grijile retrogradării.

Partida dintre cele două formații are loc vineri, de la ora 18,30. În tur, gorjenii s-au impus cu 94-75, dar CSM Târgu Jiu are trei succese și cinci înfrângeri în actualul sezon, în timp ce trupa lui Florin Nini are doar o victorie din zece confruntări.

„O partidă importantă care ne poate menține șansele de calificare în Top Ten“

Baschetbalistul Noam Weinberg, de la CSM Târgu Jiu, a spus că partida va fi una dificilă, dar care poate să mențină șansele echipei noastre de calificare în playoff: „Urmează o partidă importantă, care ne poate menține șansele de calificare în top ten. Va fi o partidă dificilă. Calificarea în playoff este obiectivul pe care și-l doresc jucătorii. Este un obiectiv personal, care se poate realiza“.