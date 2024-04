Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, învinsă de Rapid

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut sâmbătă, 27 aprilie, partida disputată în deplasare, scor 20-31, cu Rapid București. Meciul a contat pentru etapa a 22-a din Liga Florilor Mol. Ira Zinatullina și Maria Gavrilă au fost cele mai bune marcatoare ale CSM Târgu Jiu, fiecare cu câte cu 5 goluri.

Handbalistele noastre și-au reluat în acest weekend seria meciurilor din campionat, după o pauză de aproape o lună de zile. Jucătoarele lui Liviu Andrieș au avut parte de un meci dificil în acest weekend, în care au avut de înfruntat una dintre cele mai puternice echipe din Liga Florilor în acest moment, Rapid București. Pauza competițională destul de lungă, cauzată de meciurile echipelor naționale, nu prea le-a făcut bine gorjencelor, care nu au avut un ritm de joc prea bun, după cum a constatat antrenorul Liviu Andrieș. Fetele noastre au pierdut la București, scor 20-31. Pentru gruparea gorjeană a fost însă o bună oportunitate de a reintra în febra meciurilor oficiale și de a pregăti la nivel ridicat partida extrem de importantă de pe 1 mai, cu Minaur Baia Mare.

Liviu Andrieș: „Noi nu am avut ritm“

Liviu Andrieș, antrenorul echipei CSM Târgu Jiu, a spus că echipa sa nu a avut ritm: „A fost un meci împotriva unei echipe extrem de puternice, în care nu am arătat foarte bine. Din păcate, noi nu am avut ritm, nu am avut atitudinea potrivită, dar repet, am întâlnită o echipă foarte valoroasă. S-a văzut faptul că este primul meci pe care-l jucăm după o pauză de o lună de zile”.

După duelul cu Rapid, CSM Târgu Jiu își va concentra toată atenția pe partida de miercuri, 1 mai, de la ora 17.30, cu Minaur Baia Mare, extrem de importantă în lupta pentru evitarea locurilor de baraj.