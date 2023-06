Pugilistul Amelian Istrătescu, convocat la Lotul Național de Box Juniori al României

Pugilistul Amelian Istrătescu, legitimat la CSM Târgu Jiu, pregătit de fostul mare campion la box, Petrișor Gănănău, se antrenează în această perioadă alături de Lotul Național de Box Juniori al României.

Timp de o săptămână, până la finalul lunii iunie, la Călărași, Amelian Istrătescu se antrenează alături de cei mai buni pugiliști juniori din România. În stagiul centralizat de la Călărași, juniorul gorjean se pregătește sub atenta îndrumare a antrenorului Petrișor Gănănău, dar și a antrenorilor federali de la Federația Română de Box.

Va boxa în cadrul unui concurs bilateral

După primul stagiu de pregătire alături de lotul național, desfășurat în perioada 9-19 februarie, tot la Călărași, antrenorul Petrișor Gănănău și juniorul Amelian Istrătescu au fost din nou convocați în stagiul de pregătire centralizat de la Călărași. Cei mai buni juniori din România se pregătesc pentru Campionatul European, care se va desfășura în luna iulie, în România, la Ploiești. La finalul stagiului de la Calărăși va avea loc și bilaterala de pregătire, România vs. Italia, în care va boxa și Amelian Istrătescu. Pugilistul gorjean va intra în ring vineri, 30 iunie, la categoria 75 de Kg. Petrișor Gănănău ne-a declarat că antrenorii de la lotul național sunt mulțumiți de modul în care Amelian se pregătește. Radu Zarif, Valentin Anghel și Georgian Anghel sunt antrenorii federali care-l supraveghează pe Amelian.

„Va fi titular la categoria lui de greutate și de vârstă”

Antrenorul gorjean este convins că Amelian Istrătescu, care este în primul an de juniorat, este pe drumul cel bun: „Ne bucurăm că Amelian se poate pregăti într-un astfel de stagiu de pregătire, iar pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului director Robert Bălăeț pentru susținere. Pentru Amelian este extrem de important acest stagiu, pentru dezvoltarea lui viitoare, pentru parcursul lui din această perioadă. Ne bucurăm că putem să susținem mai multe meciuri de verificare în acest stagiu de pregătire. Antrenorii de la lotul național sunt mulțumiți de evoluția lui Amelian. Este foarte serios la antrenamente și cu siguranță este încă un pas mare pentru el spre marea performanță. Va susține și un meci în gala bilaterală cu Italia. Un meci extrem de util, pentru că vom vedea la ce nivel se află pugilistul nostru. Eu cred cu tărie că Amelian, care este în primul an de juniori, din toamna acestui an va fi titular la categoria lui de greutate și de vârstă”.