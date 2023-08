Paznicul de vânătoare de pe fondul 22 Ceauru, cu dosar penal pentru lipsire de libertate, lovire și purtare abuzivă! A sechestrat un vânător care nu a tras un glonț și l-a agresat fizic

Ungureanu Florin din Ursați, angajat al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi(AJVPS) Gorj, pe funcția de paznic de vânătoare pe fondul Nr. 22 Ceauru, are al doilea dosar penal într-un an de zile, dar, este tot în activitate. Ultimul dosar i s-a întocmit în ianuarie, după ce ar fi agresat un membru vânător al AJVPS, găsit pe raza comunei Ciuperceni. Paznicul nu este singurul cu dosar penal în această speță aflată în cercetare la PT Gorj, acesta fiind acuzat că ar fi comis infracțiunea împreună cu Ion Rovența, din Târgu Jiu, care, la acel moment( 5 ianuarie 2023) îl însoțea pe Ungureanu în fondul de vânătoare. Amândoi bărbații ar fi tăbărât peste un vânător(pensionar) din Cîlnic, în semn de răzbunare pentru că însoțitorul omului, care părăsise fondul, după o altercație verbală cu Ungureanu, i-a făcut, cu un an în urmă, o plângere paznicului pentru braconarea a două scroafe gestante de mistreț, respectivul salariat al AJVPS fiind prins atunci că a braconat. Practic, cu un an în urmă, paznicul de vânătoare Ungureanu a avut autorizație să împuște un mistreț(mascul) dar el a împușcat două scroafe gestante. A fost reclamat de însoțitorul vânătorului Horcea Gheorghe din Cîlnic și s-a ales cu dosar penal. Cum respectivul plecase pentru a evita un conflict cu Ungureanu, Horcea a rămas singur și astfel, pradă sigură în fața paznicului Ungureanu, care îl avea alături pe Rovența, un bărbat corpolent, în vârstă de aproximativ 50 de ani.

*Ca la AJVPS Gorj, la nimeni: Două dosare pentru un paznic vânător, salariatul liniștit la muncă

*Nu a împușcat nimic, dar a fost agresat și luat pe sus pentru un braconaj inventat?!

*Cu cartușele la purtător, dar lăsat fără armă

*Răzbunare pentru două scroafe gestante

*Șapte luni, nicio audiere la Parchetul de pe lângă Tribunalul(PT) Gorj

Un membru al AJVPS Gorj, în vârstă de 65 de ani, a ajuns să îl reclame pe unu dintre paznicii de vânătoare al asociației pentru că, în timp ce se afla pe fondul Ceauru a fost luat pe sus de angajatul respectiv, agresat, acuzat și blamat pentru un braconaj „inventat”. Omul susține că nu ar fi tras nici măcar un foc în 5 ianuarie 2023 dar tot a dat cu subsemnatul pe la poliție pentru că paznicul, cu intenție ori din răzbunare, ar fi auzit zgomotul unor petarde pe care le-a confundat cu zgomotul unor împușcături.

„Marin Gridan, colegul vânător cu care eram atunci pe fondul de vânătoare 22 Ceauru, omul plecând ca să evite un conflict cu Ungureanu și cu Rovența, m- lăsat în pădure. Colegul meu a plecat cu mașina iar eu am rămas în fața celor doi bărbați, doar cu muniția și cu pana de la armă asupra mea, pușca mea rămânând în interiorul autoturismului cu care plecase Gridan, băgată în husă. Mai aveam telefonul în mană și borseta. Nu m-am așteptat niciun moment că sa va ajunge la o agresiunea asupra mea”, a povestit, cele petrecute pe 5 ianuarie, vânătorul reclamant Horcea.

Bărbatul de 65 de ani spune că cei doi, când au văzut că el a rămas singur și fără apărare în pădure, a fost înjurat de paznicul de vânătoare, ca apoi, ambii să aibă „grijă” de persoana sa. „Așa a debutat conflictul. După o înjurătură pe care nu o pot reproduce, paznicul Ungureanu m-a luat în brațe și m-a ridicat cu scopul de a mă bagă forțat în mașina cu care se deplasau cei doi. Era vorba despre un jeep cu două uși. Rovența în loc să intervină și să îl potolească pe Ungureanu a sărit să îl ajute pe paznicul de vânătoare. Practic, a împins scaunul din față ca Ungureanu să mă bage mai ușor în mașină. Deși mă zbăteam, eu având doar 65 de kg, nu am făcut față celor doi bărbați masivi. Am fost împins pe bancheta din spate, am dat cu capul de bara de deasupra de la mașină și m-am lovit serios la cap, fapt ce îl dovedesc cu certificat medico-legal. Am tăcut însă speriat, și m-am gândit, singur fiind între cei doi, la ce e mai rău”, a explicat Horcea.

Ancheta in sediul AJVPS Gorj!

„M-au dus cu mașina la filială, la sediul AJVPS Gorj din Târgu Jiu unde am fost așteptat de directorul asociației și de organele de poliție. Paznicul a intrat în interior, nu știu ce a declarat, în timp ce pe mine m-au scos din mașină și m-au lasat la ușa AJVPS, polițiștii fiind în interior. Am intrat și eu în filială după un sfert de oră, iar în biroul directorului erau doi polițiști și Birceanu, directorul filialei. Mi s-a cerut să scot ce am în buzunare și în borsetă. Am pus pe masă șase cartușe, pana de la armă, permisul de port armă, permisul de vânătoare și cel de membru vânător. Eram speriat îngrozitor deși, în aceea zi, nu am tras niciun foc. Cu șase cartușe am plecat de acasă, cu șase am ajuns la poliție. M-au verificat, m-au întrebat dacă am împușcat ceva, le-am spus că nu. Am fost întrebat apoi de Gridan, de ce a plecat, iar eu le-am explicat că acesta a plecat pentru ca acel conflict cu Ungureanu să nu escaladeze, în timp ce eram toți patru în pădure”, a povestit, acum, vânătorul reclamant.

Ungureanu a motivat că i s-ar fi lovit mașina!

Omul menționează apoi, că acel calvar nu s-a terminat și a plecat apoi la sediul poliției din Târgu Jiu pentru alte declarații. „Atunci am aflat că Ungureanu îl reclamase pe Gridan că la plecarea din fond i-ar fi lovit cu mașina, jeep-ul lui Ungureanu. Am declarat însă la poliție că nu văzut și nu am auzit nimic legat de vreo tamponare, deși eram acolo în pădure. Polițiștii m-au însoțit apoi la Gridan acasă să verifice dacă arma mea era la respectivul. Au gasit-o în husă, exact cum am declarat, și mi-au reținut-o. Anterior polițiștii mi-au reținut permisele și muniția. Polițiștii au verificat mașina cu care fusesem eu și Gridan în pădure, cu lumină fluorescentă, dar nu au găsit nimic. Apoi polițiștii au fost în pădure să vadă dacă am împușcat ceva, au făcut măsurători să vadă dacă mașina este lovită. Aba apoi am fost lăsați în pace, amândoi, eu și Gridan. La câteva zile după incident i-am făcut plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalului Gorj atât lui Ungureanu cât și lui Rovența, considerând că m-au lovit, au făcut abuz de forță, ei neavând dreptate în ceea ce mă privește. Din păcate, dosarul nu se mișcă prea bine la parchet, în șapte luni nefiind chemat nici măcar la audieri”, a explicat vânătorul Horcea.

Acesta a menționat că mașina lui Ungureanu era, într-adevăr, lovită dar, nicidecum de mașina lui Gridan care nu avea nicio urmă de tamponare.

Vânătorul Horcea: Vreau dreptate!

Vânătorul pensionar din Cîlnic cere acum organelor de cercetare penală să își facă datoria și să grăbească ancheta, deoarece de șapte luni nu s-a întâmplat nimic în dosar, iar arma sa de vânătoare este încă la poliție. Lui Horcea i-au fost restituite doar permisele de vânătoare. Omul susține că nu a mai trecut prin așa ceva deși este membru vânător de trei decenii.

„Ungureanu are două dosare penale și încă lucrează pe fondul respectiv, iar eu trag ponoasele pentru ceva de care nu mă fac vinovat. Paznicul Ungureanu a inventat un incident care nu a existat, el auzind probabil petarde, atunci, pe 5 ianuarie, deoarece erau încă sărbătorile de iarnă. Eu și Gridan nu am tras niciun foc în acea zi desi puteam vâna în grup restrâns vulpi, mistreți și șacali. Nu am încălcat nicio lege, dar cu toate acestea am suportat consecințele unui comportament abuziv, agresiv asupra mea exercitat atât de Ungureanu cât de Rovența. Am un certificat medical pentru atac de panică și lovire, pentru 4-5 zile. M-am găsit doctorul atunci cu tensiunea crescută cu 16/10 și mi s-a indicat de către medic sa evit stresul. Îl evit că stau acasă, în timp ce arma mea de vânător este la poliție. Ungureanu și-a atins scopul, m-a scos din joc cum se zice, dar este corect ce a făcut?”, a completat Horcea.

Ungureanu și Gridan nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere legat de acuzațiile ce li se aduc de către vânătorul Horcea. Plângerea penală exista însă la PTG, și astfel cele două dosare penale pentru salariatul AJVPS Gorj. Nici cei doi bărbați, Gridan și Horcea nu au scăpat de acuzații, cercetarea incidentului din 5 ianuarie fiind în curs.