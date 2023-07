Mii de locuri de muncă în Gorj, prin Programul Tranziție Justă

Autoritățile județene au convingerea că Programul Tranziție Justă, o dată aplicat în Gorj, va crea mii de locuri de muncă, oferind o alternativă angajaților care pleacă din Complexul Energetic Oltenia, în situația reducerii activității producerii de energie pe bază de cărbune. Mai mult, președintele Consiliului Județean Gorj, Cormin Popescu, spune că s-au făcut eforturi ca întreg județul să fie inclus, iar firmele care vor aplica vor fi punctate suplimentar pentru a face reconversia profesională a noilor angajați, la locul de muncă.

Cosmin Popescu spune că, întrucât Gorjul a obținut cea mai mare sumă de la Comisia Europeană, iar banii vor fi câștigați pe proiect de firmele care vor să creeze locuri de muncă și respectă principiile stabilite, pentru a fi eligibile, se vor crea mii de locuri de muncă.

„537 de milioane de euro este o sumă pe care nu am avut-o niciodată. Faptul că avem cea mai mare alocare din România este meritul echipei din Consiliul Județean Gorj și cred că se vor vedea aceste efecte în viitor. Comisia Europeană are niște reguli clare, acești bani trebuie să meargă în investiții productive, care să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Este un fond social, pentru a atenua închiderea mineritului. Noi am muncit din ianuarie 2020, când am făcut prima solicitare către Comisie de a fi incluși în acest Plan de Tranziție Justă. Au fost multe județe, dau ca exemplu Mehedințiul, care și el era afectat prin închiderea RAAN-ului, prin închiderea Carierei Husnicioare, dar comisia a selectat doar șase județe: Gorj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați. Sunt bani care vin pentru oamenii de afaceri din județul Gorj, pentru oamenii de afaceri din România care vor să investească în Gorj și, de ce nu, din afara țării.” a declarat Cosmin Popescu pentru Radio Infinit.

Reconversie la locul de muncă

Un avantaj mare a fost obținut, prin faptul că toate localitățile din Gorj sunt eligibile pentru a putea fi depuse proiecte, nu doar cele afectate de minerit, pentru că acolo mare parte dintre terenuri sunt ocupate de cariere și halde de steril ce se află în proprietatea Complexului Energetic Oltenia, iar afacerile noi au nevoie de teren. Iar un alt avantaj este acela că firmele vor primi bani inclusiv pentru a-și pregăti noii angajați, dacă nu sunt familiarizați cu domeniul de activitate.

„A fost o bătălie imensă de a include întreg județul. Cu alte cuvinte, orice afacere deschisă, conform regulamentului Comisiei Europene, în județul Gorj, va fi selectată dacă respectă principiile Comisiei Europene și principiile stabilite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sunt convins ca acești bani vor crea câteva mii de locuri de muncă. 3% din total sumă merge către AJOFM pentru reconversie profesională. Sigur, există o componentă pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor trebui și este necesar să facă ele reconversia profesională la locul de muncă și atunci aceste proiecte vor fi punctate suplimentar.”, a concluzionat președintele CJ, Cosmin Popescu.