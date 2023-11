Atelierul de lucru manual cusături și croșetat pentru pensionari, la Biblioteca Județeană

Aproximativ 15 vârstnici s-au înscris la Atelierul de lucru manual cusături și croșetat „Util și mereu la modă“, care a debutat în ultima zi a lunii octombrie la Biblioteca Județeană „Christian Tell“. Aceștia vor realiza diferite țesături și își vor perfecționa meșteșugul de la meșteri cunoscuți și apreciați.

„Realizez un model pe pânză de etamină după un model pe care l-am scos de pe o bluză mai veche. Am învățat să cos și să țes de la școală. Tinerii nu mai învață așa ceva și este foarte rău. De când am ieșit la pensie, am desfășurat tot felul de activități și parcă mă simt ca al 30 de ani. Am urmat și un curs de cunoaștere a limbii engleze, de origami, iar în perioada pandemiei am făcut pictură pe numere“, a precizat Mădălina Dabelea, în vârstă de 67 de ani, care a purtat un costum popular vechi de peste 120 de ani: „Costumul popular pe care îl port este din 1894 de la o străbunică a soțului meu“.

„Atelierele din cadrul proiectului sunt dedicate meșteșugurilor și artei tradiționale.

Primul atelier desfășurat astăzi sub formă de șezătoare ne oferă oportunitatea să reînviem una din ocupațiile specifice româncelor din cele mai vechi timpuri și să transmitem din generație în generație această adevărată artă a cusăturilor manuale. Cele mai importante persoane care pot realiza acest lucru sunt membrele comunității cu o bogată experiență de viață și cunoștințe în arta cusăturilor manuale.



Această artă este perfect ilustrată în IA tradițională care reprezintă cel mai frumos element vestimentar al costumului popular românesc.

IA românească este un simbol universal făcând parte din patrimoniul UNESCO, Gorjul având o contribuție importantă la această realizare.

Atmosfera de sărbătoare de la mansarda bibliotecii este întregită de expoziția tablourilor realizate cu imagini preluate din lucrarea portul popular românesc, lucrare întocmită din înaltul gând și îndemn al Majestății sale Regelui Carol al 2 lea, sub îngrijirea domnului profesor Dimitrie Gusti de către Alexandrina Enăchescu Cantemir și tipărite în atelierele grafice Scrisul Românesc Craiova. Albumul se regăsește în colecțiile donației pictorului Iosif Keber. Documentarea s-a realizat de către Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj în parteneriat cu Primăria Peștișani“, a spus Maria-Luiza Sandu, directorul bibliotecii.