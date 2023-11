Ciolacu: Oameni buni, nu desființează nimeni cash-ul!

Premierul Marcel Ciolacu dă asigurări că măsura de limitare a plăților cu bani cash nu-i va afecta pe oamenii cinstiți, care-și plătesc taxele, ci pe cei care fac evaziune fiscală, sau primesc șpagă și nu vor mai putea folosi banii negri.

Ciolacu a declarat că România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, iar noua ordonanță dată de Guvern limitează plățile cu cash ca să îi facă pe evazioniști și pe șpăgari să nu-și mai poată cheltui banii negri.

Premierul a răbufnit, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV, după ce au apărut știri cum că se dorește desființarea cash-ului și că magazinele mici din mediul rural vor da faliment.

„Oameni buni, nu desființează nimeni cash-ul! Nu obligă nimeni să ai card. Văd știri: dom-le, în comună nu o să putem face plăți! Domnule, am înnebunit? Nu vedeți ce minciună grosolană? La magazinul din comună plătești mai mult de 5000 de lei? Dacă avem cea mai mare evaziune, dacă se fură cu portbagajul, șpagă, pe ăla care l-ai prins îl iei și-l bagi la pușcărie. Pe ăla care nu l-ai prins, spuneți-mi ce face cu banii, dacă e limitat? Cum își ia el Ferarri cu sacoșa? Cum cheltui domnu’, banii, din șpagă, dacă tu ai limitat 5000 de lei? Doare! Ei, o s-o duc până la capăt. Oamenii vor vedea că nu sunt afectați și n-or să fie probleme.”