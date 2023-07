Folkistul Adrian Beznă și poetul Sorin Poclitaru, recital la Muzeul Brâncuși

O seară specială de muzică și poezie va avea loc sâmbătă, 15 iulie, de la ora 19.30, în curtea Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ din municipiul Târgu Jiu.

Folkistul Adrian Beznă și poetul Sorin Poclitaru le vor oferi târgujienilor un moment artistic special.

„«ACUM» e felul nostru de a vă spune că pe artiști e bine să-i prețuiți cât trăiesc. După cum se vede, după bărbi, dacă nu după buletin, suntem doi oameni care am învățat de-a lungul timpului (de-a lungul însemnând în 110 ani la un loc) că dragostea trece prin stomac. Indiferent care dragoste. Ei, de aia noi vorbim despre dragoste și dieta ptr. că unde dragoste nu e, nici senzația de sătul nu apare. Așa că, povești despre dragoste și dietă, lucrurile importante din viața femeilor noastre importante.

Sold out drama este un concept absolut nou și propriu care spune că, la noi, există ori sold out, ori dramă. Că oameni suntem. În rest, doar muzică, umor și poezie“, se arată în prezentarea evenimentului.