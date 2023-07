Iordache vrea să lase partidul moșteniere?

Cei doi deputați PNL de la Gorj au pus tunurile pe șeful organizației județene, Ion Iordache. Gheorghe Pecingină îl acuză că vrea să păstreze PNL Gorj pentru „gașca de la Murgești” și pentru neamurile lui. La rândul său, Dan Vâlceanu, pentru care Biroul Executiv de la nivel central a votat excluderea din partid, spune că Iordache „nu știe ce-i cu el” și că e folosit de partid, pentru că nu cunoaște procedurile.

Deputatul Gheorghe Pecingină a declarat la Radio Infinit că Iordache alungă adevărații liberali din partid, ca să-și aducă oamenii apropiați ce-i servesc interesele: „Marele strateg, o să-l vedem în perioada următoare, exclude oameni, împinge pe Romanescu, dă afară din partid pe alții… El e numai cu gașca de la Muregești, nu poți să conduci așa, doar cu rudele, cu prietenii…”

„Îl folosesc ca pe un copil”

La rândul său, deputatul Dan Vâlceanu îl atacă pe Iordache. El spune că organizația de la Gorj nu putea cere excluderea sa din partid, așa cum a anunțat conducerea centrală, dar că Iordache nu se pricepe, așa că a fost folosit pentru a se motiva luarea măsurii: „Organizația de la Gorj nici nu poate să ceară ceva, într-o procedură. Propune Biroul Executiv, decide Consiliul Național. L-au folosit (pe Ion Iordache, n.n.) pentru că nu știe ce-i cu el, săracu’. N-a a pucat, încă, să-și dea seama care-s procedurile, ce trebuie să faci, îl folosesc ca pe un copil.”

Ce-l așteaptă pe Pecingină

Pentru că are un conflict deschis cu șeful de partid de la Gorj, luptându-se cu el în declarații publice, e posibil ca și pentru Pecingină să fie demarate procedurile de excludere, ca și pentru Vâlceanu, dacă centrul va da curs solicitărilor lui Iordache. Pecingină spune, însă, că nu-l interesează, pentru că nu are de luat contracte de la Stat: „Nu-mi pasă, nu sunt disperat după funcții. Eu n-am contracte de luat de la Statul Român, sub tot felul de paravane, n-am de împărțit lucruri, prin funcții, prin Gorj.”